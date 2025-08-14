Taylor Swift revela capa, tracklist e data de lançamento de The Life Of a Showgirl Com 12 músicas e quatro versões alternativas, novo álbum promete revelar um lado mais íntimo da artista TMJ Brazil|Do R7 14/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taylor Swift revela capa, tracklist e data de lançamento de The Life Of a Showgirl TMJ Brazil

Na última quarta-feira (13), Taylor Swift anunciou oficialmente a capa e a tracklist de seu décimo segundo álbum de estúdio, The Life Of a Showgirl. A revelação aconteceu durante o podcast New Heights, apresentado por seu namorado, o jogador Travis Kelce, e por seu cunhado, Jason Kelce. No bate-papo, a cantora compartilhou novos detalhes sobre o projeto, falou sobre a colaboração com os produtores Max Martin e Shellback, e abriu o coração ao relembrar momentos marcantes vividos durante a The Eras Tour. O lançamento já tem data confirmada: 3 de outubro de 2025, quando o álbum chegará simultaneamente às prateleiras físicas e às plataformas digitais.

Logo no início do episódio, Taylor Swift abriu a conversa exibindo, de forma especial, a arte da capa. Ela levou ao estúdio uma maleta cuidadosamente guardada, de onde retirou a imagem original do projeto para mostrar aos apresentadores e ao público. O gesto tinha um significado maior: para a artista, a foto escolhida representa a essência de sua vida fora dos holofotes, revelando um lado mais íntimo de sua rotina como performer. Inspirada pelos bastidores e pela exaustão sentida após os shows da The Eras Tour, Taylor Swift explicou o conceito por trás da imagem:

“O motivo pelo qual eu queria que a capa do álbum mostrasse algo mais dos bastidores é porque este álbum não é sobre o que acontece comigo no palco, e sim sobre o que eu estava vivendo fora dele. Eu não queria que a capa principal tivesse luzes brilhantes e eu no palco. Para mim, esta foto mostra melhor o que o álbum realmente é.”

Ao longo da entrevista, Taylor Swift também falou sobre o processo criativo ao lado de Max Martin e Shellback. Ela revelou que buscou criar um trabalho coeso, onde cada faixa fosse indispensável para a experiência completa do disco. Segundo a cantora, esse foi um exercício de foco e disciplina que ela vinha desejando colocar em prática há anos. Durante a pausa da The Eras Tour, ela se dedicou intensamente ao álbum, que foi produzido integralmente na Suécia, longe das pressões e distrações da estrada.

‌



“Você não poderia tirar uma música e continuar sendo o mesmo. Você não poderia acrescentar uma e continuar sendo ele. O álbum está simplesmente perfeito. Esse foco e disciplina na criação de um álbum, mantendo o nível realmente alto, é algo que venho querendo fazer há muito tempo.”

Mesmo sendo conhecida por escrever em quantidade quase ilimitada, como em The Tortured Poets Department, lançado no ano passado com impressionantes 31 faixas inéditas, Taylor Swift optou desta vez por um registro mais conciso. A decisão foi motivada pelo desejo de preservar a narrativa central e manter a consistência artística do projeto.

‌



“Eu costumo compor muitas e muitas músicas, então é tentador lançar bastante material. Eu queria fazer um álbum tão focado na qualidade e no tema. Sinto que conseguimos alcançar isso.”

Além da versão principal, The Life Of a Showgirl também terá quatro capas alternativas, já disponíveis em pré-venda nos sites oficiais da cantora.