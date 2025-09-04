The Weeknd anuncia turnê na América Latina e Europa em 2026 O artista trará Anitta e Playboi Carti como atrações de abertura em shows pela América Latina e Europa TMJ Brazil|Do R7 04/09/2025 - 13h19 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h19 ) twitter

Nesta quinta-feira (04), The Weeknd anunciou novas datas da sua turnê “After Hours Til Dawn” para 2026, expandindo a agenda para a América Central, América do Sul e Europa. Com o anúncio das datas, o artista revelou que contará com Anitta e Playboi Carti como atrações de abertura de seus shows, trazendo ainda mais diversidade e energia à experiência ao vivo.

Com a presença desses dois colaboradores nos palcos, The Weeknd reforça sua conexão com artistas de diferentes estilos. Anitta, que já participou do último show do cantor no Brasil em 2024, se destacou quando eles apresentaram a faixa “São Paulo” ao vivo pela primeira vez. Na ocasião, o artista realizou um espetáculo único no Estádio do Morumbi, mostrando ao público algumas faixas inéditas de seu álbum “Hurry Up Tomorrow”, que seria lançado posteriormente, reforçando a expectativa em torno do novo material.

Além disso, o rapper Playboi Carti se junta à turnê como outro parceiro musical de The Weeknd. Carti colaborou com Abel em faixas como “Timeless”, presente em Hurry Up Tomorrow, e “Popular”, além da canção “Rather Lie”, que integra o disco “MUSIC”, lançado por Carti em 14 de março. Recentemente, “Timeless”, um dos maiores sucessos do último álbum de The Weeknd, atingiu a marca de 1 bilhão de reproduções no Spotify, consolidando o impacto do trabalho do artista nas plataformas digitais.

A turnê “After Hours Til Dawn”, iniciada em 2022, marca a terceira passagem de The Weeknd pelo Brasil. Além do país, a turnê já percorreu Estados Unidos, Canadá, Portugal, Irlanda, Estônia, República Tcheca, Colômbia, Chile, Argentina, Peru, Austrália, entre outros países. Durante este período, The Weeknd lançou o álbum “Hurry Up Tomorrow” em 31 de janeiro deste ano, acompanhado de um filme homônimo que encerra a trilogia iniciada com After Hours (2020) e Dawn FM (2022).

Datas da América Latina com participação de Anitta:

20 e 21 de abril – Estádio GNP Seguros na Cidade do México, México

26 de abril – Estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro

30 de abril e 01 de maio – Estádio Morumbis em São Paulo.

Datas da Europa com abertura de Playboy Carti:

10 de julho – Paris, França

17 de julho – Amsterdã, Países Baixos

21 de julho – Nice, França

24 de julho – Milão, Itália

30 de julho – Frankfurt, Alemanha

4 de agosto – Varsóvia, Polônia

8 de agosto – Estocolmo, Suécia

14 e 15 de agosto – Londres, Inglaterra

22 de agosto – Dublin, Irlanda

28 e 29 de agosto – Madri, Espanha