Tinashe elogia Addison Rae e revela desejos de novas parcerias musicais A artista relembra parcerias com Charli XCX e Ty Dolla $ign, destaca o talento de Addison Rae e manifesta interesse em trabalhar com... TMJ Brazil|Do R7 13/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tinashe elogia Addison Rae e revela desejos de novas parcerias musicais TMJ Brazil

Na última terça-feira, a cantora Tinashe esteve na rádio da Apple Music para uma entrevista com Zane Lowe, Ebro Darden e Travis Mills. Durante a conversa, a artista comentou sobre alguns de seus trabalhos mais recentes, incluindo sua participação no remix da faixa “b2b”, presente no álbum Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat (2024), além de manifestar o desejo de colaborar com artistas como PinkPantheress e SZA. Tinashe também aproveitou o momento para elogiar a jovem estrela Addison Rae.

Ao falar sobre Addison Rae, Tinashe destacou o primeiro álbum da artista e apontou sua faixa favorita, Times Like These, com grande entusiasmo. A cantora de Needs não poupou elogios, destacando a leveza e a personalidade do projeto.

“O álbum da Addison Rae é realmente incrível, tenho ouvido bastante. Sim, é fofo. Eu adoro ela. Ela é super fofa. O projeto é meio que… não sei, meio verão, etéreo, leve, suave e sexy ao mesmo tempo. É muito bom.”

Sobre sua participação no remix de “b2b” de Charli XCX, Tinashe relembrou os momentos de gravação ao lado da cantora britânica, demonstrando um toque de nostalgia ao recordar a primeira parceria entre elas na faixa Drop That Kitty, lançada em 17 de fevereiro de 2025 em colaboração com o rapper Ty Dolla $ign. A música acumula mais de 38 milhões de reproduções no Spotify.

‌



A artista também comentou sobre a produtora PinkPantheress e seu EP Fancy That. Na ocasião, revelou que sua faixa favorita é Noises e expressou grande vontade de trabalhar com a cantora britânica em um futuro próximo.

Atualmente, Tinashe celebra mais um sucesso viral, presente nas paradas globais de músicas mais tocadas diariamente no Spotify. A artista atingiu um novo ápice com a faixa No Broke Boys, parceria com Disco Lines lançada em 6 de junho deste ano. O single contabiliza mais de 2,4 milhões de reproduções diárias e cerca de 94 milhões de streams acumulados desde seu lançamento.