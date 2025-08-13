Travis Kelce fala sobre a força e dedicação de Taylor Swift Atleta detalha bastidores da The Eras Tour e destaca a resistência física da artista TMJ Brazil|Do R7 13/08/2025 - 15h19 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h19 ) twitter

Na última terça-feira (12), o jogador de futebol americano Travis Kelce, namorado de Taylor Swift, estampou a mais nova capa da revista GQ Magazine. Conhecido por sua carreira de destaque como tight end do Kansas City Chiefs, Kelce não apenas posou para um ensaio fotográfico, mas também falou de forma aberta e afetuosa sobre a relação com a cantora.

Ao longo da entrevista, ele fez elogios marcantes ao trabalho de Taylor, relembrando momentos em que a acompanhou de perto durante sua turnê mundial The Eras Tour e destacando a dedicação que testemunhou ao longo da trajetória da artista. Com admiração, o atleta falou sobre como é vivenciar de perto o sucesso de alguém que também lida com a pressão constante de estar sob os holofotes.

Travis Kelce iniciou a conversa traçando um paralelo entre suas carreiras, ressaltando que ambos enfrentam uma legião de fãs, expectativas altíssimas e a cobrança diária por desempenhos impecáveis. Ele ainda comentou sobre o esforço físico exigido de Taylor Swift em cada apresentação, comparando-o à intensidade dos treinos e jogos de futebol americano.

“Eu nunca tinha tido alguém nos mesmos sapatos que eu, um parceiro que entendesse o escrutínio, que entendesse os altos e baixos de estar diante de milhões de pessoas. Foi algo muito familiar para mim ver o quanto ela ficava exausta depois dos shows. Ela talvez não se veja como uma atleta. Nunca vai dizer a ninguém que é uma atleta. Mas eu vi o que ela passa.”

‌



Em seguida, Travis Kelce revelou bastidores impressionantes da The Eras Tour, descrevendo a magnitude e o cuidado na produção do espetáculo, desde a estrutura do palco até o ritmo exaustivo das apresentações.

“Eu vi o quanto ela exige do próprio corpo, e é impressionante. Sair para o palco, que, no fundo, é praticamente um computador, por três horas. O chão da [Eras Tour] é literalmente… eu já vi debaixo dele. É do tamanho de um campo de futebol, todo computadorizado.”

‌



Travis Kelce também destacou os desafios extras enfrentados por Taylor ao se apresentar em diferentes países e climas extremos, mencionando a energia e intensidade necessárias para manter o padrão de cada performance.

“Você leva isso para Singapura, onde faz um calor escaldante, e de repente sente os vapores do equipamento e também do sol, enquanto faz um show de três horas com muita energia, entregando tudo em cada música. Isso é, sem dúvida, mais cansativo do que o que eu passo num domingo, e ela faz isso três, quatro, cinco dias seguidos.”

‌



O último show oficial da The Eras Tour ocorreu em 8 de dezembro de 2024, em Vancouver, no Canadá. Desde então, Taylor Swift se apresentou ao vivo apenas uma vez. Na ocasião, ela fez uma participação surpresa no Brooklyn Bowl, em um evento da Tight End University, no dia 24 de junho deste ano.

Na mesma entrevista, Travis Kelce também fez questão de destacar semelhanças entre a personalidade de sua mãe, Donna Kelce, e a de Taylor Swift. Segundo ele, ambas compartilham valores e qualidades que o inspiram diariamente.

“A gentileza deles, a autenticidade, a capacidade de cumprimentar todo mundo na sala, a habilidade de demonstrar amor e apoio, não importa o que aconteça. E, além disso, a ética de trabalho. Eu vi minha mãe alcançar metas que ela mesma tinha estabelecido […] e vi a Taylor fazer exatamente a mesma coisa, definir objetivos para si mesma, superá-los e, nesse processo, realmente cativar o mundo.”

Taylor Swift e Donna Kelce mantêm uma relação próxima, sendo frequentemente vistas juntas nos jogos do Kansas City Chiefs, apoiando Travis Kelce tanto nos momentos de glória quanto nos de tensão dentro de campo.