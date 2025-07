Twenty One Pilots anuncia tracklist e data de lançamento de “Breach” Projeto inédito trará 13 faixas e marca o oitavo álbum de estúdio da dupla TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Twenty One Pilots anuncia tracklist e data de lançamento de “Breach” TMJ Brazil

Na última quarta-feira (16), o duo Twenty One Pilots anunciou oficialmente a data de lançamento e a tracklist de seu próximo álbum de estúdio. Intitulado “Breach”, o novo projeto chegará às plataformas digitais no dia 12 de setembro e trará 13 faixas inéditas, interpretadas pelos integrantes Tyler Joseph e Josh Dun. Conhecidos por misturar elementos de rock alternativo, pop, hip-hop e música eletrônica, os músicos prometem uma nova fase criativa com esse lançamento.

“Breach” será o oitavo álbum de estúdio da carreira da banda, que teve início em 2009. Desde então, o Twenty One Pilots construiu uma trajetória sólida e inovadora, com discos que marcaram gerações, como Vessel (2013), Blurryface (2015) — que impulsionou o grupo ao estrelato mundial —, Trench (2018), Scaled and Icy (2021) e o mais recente, Clancy, lançado em 2024.

Além do anúncio do álbum, a banda divulgou as primeiras datas da turnê norte-americana que acompanhará o novo trabalho. A série de apresentações terá início em 18 de setembro, na cidade de Cincinnati, Ohio, com show no TQL Stadium. O encerramento está previsto para o dia 26 de outubro, em Los Angeles, Califórnia, no BMO Stadium. Até o momento, não foram confirmadas datas internacionais, mas os fãs ao redor do mundo aguardam por novidades.