Twenty One Pilots revela single inédito e nova turnê

Nesta quinta-feira (12), o duo norte-americano Twenty One Pilots lançou sua nova música, “The Contract”, faixa que integrará o oitavo álbum da banda, intitulado Breach, com lançamento previsto para setembro deste ano.

Junto à novidade, o grupo também revelou as datas da próxima turnê. Intitulada The Clancy Tour: Breach, a série de shows acontecerá exclusivamente nos Estados Unidos, com início em 18 de setembro, em Cincinnati, e encerramento em 25 de outubro, em Los Angeles. Até o momento, não há previsão de apresentações em outras regiões.

O lançamento de Breach marcará o capítulo final da carreira da dupla. Em entrevista ao locutor neozelandês Zane Lowe, o vocalista Tyler Joseph comentou sobre o processo de criação do álbum e a decisão de retornar aos estúdios para concluir a trajetória da banda. Ele também refletiu sobre esse encerramento:

“Estava conversando com o Josh sobre como tratamos nosso último disco, Clancy, como se fosse o fim da história. E sabíamos, intencionalmente, que ele terminaria num suspense.”

‌



Tyler ainda falou sobre o sentimento da dupla ao decidir continuar, mesmo após indicar que Clancy seria o desfecho narrativo do grupo:

“Acho que sentimos como se tivéssemos enganado os fãs. A gente nunca gosta de puxar o tapete deles. Então, saber desde o início que queríamos chamar o próximo disco de Breach (Violação) era meio que uma brincadeira com isso… Como se tivéssemos violado um pouco da confiança deles — de um jeito que, inclusive, combina com a história que estamos contando. Então, é, pareceu que funcionou. Mas este álbum — Breach — é oficialmente o último que conta essa história. Ela termina aqui. (…) É emocionante saber que estamos concluindo algo que levamos tanto tempo pra construir. Mas também é triste dizer adeus.”

‌



Josh Dun, por sua vez, aproveitou para agradecer a conexão com o público e o apoio recebido ao longo da carreira:

“Cada show, cada encontro com fãs, é diferente. Você ouve uma nova interpretação, uma nova história — e isso faz a gente valorizar ainda mais o que estamos construindo.”

O fim das atividades da banda marca o encerramento de uma colaboração de mais de quinze anos. O duo surgiu em 2009, com o lançamento do álbum de estreia twenty one pilots. Desde então, foram mais sete álbuns de estúdio: Regional at Best (2011), Vessel (2013), Blurryface (2015), Trench (2018), Scaled and Icy (2021), Clancy (2024), e, agora, Breach (2025).