Tyla anuncia novo single “IS IT” para este mês Faixa sucede o sucesso “Bliss” e chega após prévia divulgada nas redes sociais. TMJ Brazil|Do R7 03/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 03/07/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tyla anuncia novo single “IS IT” para este mês TMJ Brazil

Nesta quinta-feira (03), a cantora e compositora sul-africana Tyla anunciou o lançamento de seu mais novo single. Intitulada “IS IT”, a faixa será disponibilizada na próxima sexta-feira (11) e marca o segundo lançamento da artista em preparação para seu próximo álbum de estúdio. A primeira prévia do novo projeto veio com a faixa “Bliss”, lançada em 9 de maio deste ano, que já acumula mais de 18 milhões de reproduções no Spotify e 5,6 milhões de visualizações no YouTube.

O anúncio do novo single surge após a divulgação de uma prévia em vídeo publicada no feed da cantora, no dia 23 de junho. Na postagem, Tyla aparece dançando no estúdio ao som da versão final da música, gerando grande expectativa entre os fãs.

O último trabalho de estúdio da cantora, o álbum “Tyla+”, foi lançado em 11 de outubro de 2024 e contou com participações de nomes como Travis Scott, Becky G e Gunna. O disco recebeu ampla aclamação da crítica e consolidou Tyla como um dos principais nomes da nova geração da música pop global. Entre as principais conquistas da era está a vitória na categoria de Melhor Performance de Música Africana no Grammy Awards, com o hit “Water”, que rendeu à artista sua primeira estatueta da Recording Academy.

Além do sucesso em premiações e entre os críticos, Tyla atingiu números impressionantes nas plataformas digitais. “Water” já ultrapassa 1,1 bilhão de reproduções no Spotify, enquanto seu álbum de estreia conta com mais de 2,3 bilhões de plays na plataforma, consolidando sua força também no mercado global de streaming.