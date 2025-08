Tyler, The Creator critica comportamento de área VIP em festival Em show no Canadá, rapper se mostrou incomodado com a frieza da plateia próxima ao palco TMJ Brazil|Do R7 05/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h18 ) twitter

No último sábado (02), o rapper Tyler, The Creator foi uma das atrações principais do festival Osheaga, que ocorre anualmente em Montreal, na província de Quebec, no Canadá. Dividindo o posto de headliner com nomes como Gracie Abrams, The Chainsmokers e Shaboozey, Tyler se destacou não apenas pela performance musical, mas por um episódio curioso envolvendo o público presente na área VIP em frente ao palco.

Em determinado momento da apresentação, Tyler, The Creator interrompeu o show para expressar sua insatisfação com a falta de animação dos espectadores posicionados próximos à grade. Visivelmente incomodado, o rapper fez uma crítica direta à postura apática da plateia VIP, contrastando-a com a energia dos fãs que estavam mais distantes, em áreas menos privilegiadas do evento.

“As pessoas de origem mais humilde tendem a ser muito mais agitadas do que aquelas com mais dinheiro, para ser sincero. Mas eu entendo — tem muito pai careca por aqui.”

Em seguida, Tyler intensificou o tom da crítica e incentivou os fãs mais entusiasmados, que estavam mais afastados do palco, a demonstrarem seu descontentamento com a falta de vibração na área VIP. De forma provocativa, ele ironizou o comportamento do público privilegiado.

“Tipo, pessoal, deem um tempo para eles. Quem vocês pensam que são com esse papo de Coors Light? Qual é a divisão de vocês? Vaiem eles agora mesmo, só por zoeira mesmo.”

Depois de sua apresentação no Canadá, Tyler segue para os Estados Unidos, onde dará continuidade a uma das últimas datas de sua turnê no país antes de embarcar para uma série de shows na região da Oceania. O próximo compromisso do rapper acontece nesta sexta-feira (08), no Outside Lands Music & Arts Festival 2025, realizado em São Francisco, na Califórnia. Após esse evento, Tyler só retorna aos palcos no dia 18 de agosto, para uma apresentação na Spark Arena, localizada em Auckland, na Nova Zelândia.