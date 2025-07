Tyler, The Creator e Daniel Caesar revelam a sintonia por trás de amizade Tyler e Daniel revelam como ideias incompletas se tornam grandes projetos graças à troca constante de perspectivas TMJ Brazil|Do R7 24/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h18 ) twitter

Nesta quinta-feira (24), o rapper Tyler, The Creator e o cantor Daniel Caesar participaram de uma entrevista conjunta para a revista Billboard, oferecendo ao público um vislumbre da amizade sólida que se construiu entre eles ao longo dos anos. Durante a conversa, os artistas revelaram não apenas os desafios e conquistas de suas carreiras, mas também a força da parceria que transcende o âmbito musical, influenciando suas vidas pessoais e a maneira como enfrentam o cotidiano. Em um momento revelador, Tyler falou sobre a profunda sintonia que existe entre eles, explicando como, quando estão juntos, parecem compartilhar um mesmo pensamento por horas, em uma conexão quase intuitiva.

Tyler, The Creator aprofundou o tema da colaboração criativa que acontece entre ele e Daniel, destacando a maneira como as ideias surgem e são lapidadas entre eles. Ele explicou que o processo é mais do que uma simples troca de sugestões: é uma construção conjunta, onde fragmentos de pensamentos incompletos ganham forma e consistência ao serem discutidos e aprimorados lado a lado:

“Tipo, um amigo chega e fala: ‘Ei, tive uma ideia’, mas nunca é uma ideia completa. É sempre algo como 40% de uma ideia que a gente ainda está tentando desenvolver. Aí a gente senta e começa a trocar perspectivas, vai e volta, isso e aquilo, e quando a gente vai embora, a ideia está completa. E isso é algo que eu realmente gosto no Daniel.”

Em seguida, Tyler destacou que essa conexão vai muito além do que a maioria das pessoas consegue perceber à primeira vista. Para ele, a sintonia que compartilham é algo único, quase invisível para os outros, mas que fundamenta uma relação profunda e verdadeira. Além disso, ele expressou carinho e admiração por Daniel, mostrando o quanto valoriza essa amizade que se traduz em cumplicidade e respeito mútuo:

“Parece que, à primeira vista, ninguém diria isso — a maioria das pessoas não pensaria assim — mas eu e ele compartilhamos uma frequência específica, e acho que é por isso que a gente se conecta, e por isso funciona tão bem. E eu amo esse cara pra caramba. Mas ele é f*da, viu.”

Daniel Caesar, por sua vez, falou com sinceridade sobre o papel que Tyler exerce em sua vida, mostrando que a amizade entre eles também é uma fonte constante de aprendizado e inspiração. Para Daniel, Tyler atua quase como um mentor ou guia, alguém que compartilha experiências, abre caminhos e oferece suporte não apenas profissional, mas também pessoal. Essa troca é algo que ele valoriza profundamente, ressaltando o impacto positivo que Tyler tem em sua visão de mundo e no seu crescimento:

“Quero dizer que, tipo, acho que gostamos de entender as coisas, e nós dois estamos, tipo, não obviamente, sabe, quero dizer, ele já faz isso há tanto tempo. E tem tipo, sabe, esse lance de ele me apresentar umas paradas e me mostrar coisas pelas quais ele passou, e meio que me mostrar o caminho.”

Por fim, Daniel refletiu sobre a sintonia mental e emocional que os une, mostrando que a amizade entre eles não é apenas sobre o presente, mas sobre o futuro que desejam construir. Eles compartilham conversas profundas sobre a vida, sonhos e expectativas para os anos que virão, demonstrando um nível de maturidade e planejamento que reforça a força do vínculo entre eles:

“Sinto que os nossos cérebros estão quase totalmente desenvolvidos, e por isso estamos olhando para o futuro juntos. E tipo, nós dois gostamos de conversar sobre como queremos que nossas vidas sejam quando estivermos velhos, sabe? E acho que, pelo menos eu, agora mais do que nunca, estou tentando pensar mais no futuro, e sinto que você está na mesma vibe.”