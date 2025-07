Tyler, The Creator estreia no topo da Billboard com novo álbum surpresa O rapper celebrou nas redes sociais o sucesso imediato do novo álbum TMJ Brazil|Do R7 30/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h38 ) twitter

Na última terça-feira (29), o rapper Tyler, The Creator apareceu nos stories de seu Instagram para celebrar uma conquista importante: o primeiro lugar na Billboard 200, a principal parada de álbuns dos Estados Unidos, que contabiliza semanalmente os discos mais vendidos no país. O feito é ainda mais impressionante considerando que a estreia aconteceu após apenas quatro dias de contagem desde o lançamento do novo álbum.

Em tom descontraído, o artista postou um texto em que expressa sua gratidão pelo sucesso repentino do projeto. Mesmo com o lançamento anunciado com poucos dias de antecedência, o álbum alcançou o topo das paradas em pouco tempo. Visivelmente animado, Tyler agradeceu aos fãs com entusiasmo:

“Obrigado a todos que decidiram conferir isso. Anunciar isso dois dias antes e ainda assim alcançar o número 1 em tão pouco tempo significa muito. Obrigado. Contem para as pessoas sobre isso!”

Em sua semana de estreia, o novo projeto do artista ultrapassou a marca de 197 mil cópias vendidas, superando lançamentos expressivos no cenário musical atual. Entre eles, o álbum I’M THE PROBLEM, de Morgan Wallen, que somou cerca de 141 mil unidades vendidas; a trilha sonora do filme Kpop Demon Hunters, que movimentou mais de 89 mil cópias; e o álbum SWAG, de Justin Bieber, com mais de 72 mil unidades comercializadas.

Além do desempenho solo, Tyler também marcou presença em outro destaque da semana: o novo disco do duo Clipse, intitulado LET GOD SORT EM OUT. Nele, o rapper aparece na faixa P.O.V., colaboração que prente no álbum que alcançou a nona posição na mesma parada da Billboard.