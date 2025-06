Tyler, The Creator expõe sua visão sobre mídia, cultura e autenticidade Em entrevista à The Cut, rapper critica a banalização dos podcasts TMJ Brazil|Do R7 25/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 17h57 ) twitter

Na última segunda-feira (26), o rapper Tyler, The Creator concedeu uma entrevista à revista nova-iorquina The Cut. Entre os temas abordados estavam sua nova parceria com a Converse, seus interesses pessoais e seus podcasts favoritos. Ao responder sobre este último tópico, o artista de “EARTHQUAKE” demonstrou aversão à quantidade de conteúdos desinteressantes e mal planejados no meio e ressaltou a importância de profissionais qualificados estarem à frente desse formato de mídia:

“Acho que damos espaço demais para pessoas que não são inteligentes e só querem atenção, permitindo que sejam barulhentas e erradas, e outros idiotas acabam seguindo essas pessoas. Onde estão as pessoas com habilidades? Precisamos de eletricistas, precisamos de mais bateristas, pintores, professores. Todo mundo com um microfone está maluco. Acho esse tipo de coisa nojenta.”

Ainda durante a entrevista, Tyler comentou sobre o hábito de gatekeeping — termo em inglês usado para descrever quando alguém “guarda” informações ou recursos culturais, evitando que se tornem populares. O rapper afirmou que, embora essa prática possa parecer negativa em alguns contextos, há situações em que considera válida:

“Ficar fazendo ‘gatekeeping’ com música é meio estranho, mas quando se trata de empresas, restaurantes e roupas — tipo, certos restaurantes que algumas pessoas amam de verdade podem ser arruinados porque alguém faz um TikTok e agora tudo está esgotado. Aquela coisinha que elas amavam e curtiam já não está mais disponível porque todo mundo quer entrar nessa novidade pra sentir que faz parte de algo. Aí é quando eu penso: não, que se dane, faz ‘gatekeep’ do seu restaurante mesmo.”

Entre as novidades da carreira de Tyler, The Creator está sua nova colaboração com a rapper Doechii. Os dois artistas já haviam trabalhado juntos na faixa “Balloon”, presente no álbum “CHROMAKOPIA” (2024).

A prévia da nova música, intitulada “Get Right”, foi apresentada durante o desfile da coleção primavera-verão 2026 da Louis Vuitton, realizado em Paris, na última terça-feira (24). A faixa ainda não tem data oficial de lançamento.