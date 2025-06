Tyler, The Creator reflete sobre a recepção negativa de seu disco de 2015 Rapper comenta críticas a Cherry Bomb e o impacto em sua evolução artística TMJ Brazil|Do R7 13/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h17 ) twitter

Na última quinta-feira (12), o rapper Tyler, The Creator concedeu uma entrevista ao quadro Pergunte de Qualquer Forma, produzido pela rede social Instagram e divulgado tanto na própria plataforma quanto no YouTube. Durante a conversa, o idealizador do álbum CHROMAKOPIA (2024) relembrou momentos marcantes de sua carreira, incluindo a recepção negativa ao disco Cherry Bomb (2015).

Tyler falou sobre suas intenções artísticas com o projeto e compartilhou a frustração diante das críticas que recebeu. A experiência o levou a repensar sua abordagem criativa e a reavaliar os rumos de sua trajetória musical.

“Meu objetivo era provar a mim mesmo que sou o produtor mais versátil da época. As pessoas simplesmente não se importaram… Isso me fez pensar: ‘Ah, m—, essas músicas não são boas’. Por causa da reação negativa, pensei: ‘Preciso reaprender a compor’. O que é um refrão? Um gancho? Uma estrutura? Isso ter acontecido comigo foi uma das melhores coisas possíveis, porque me forçou a mergulhar ainda mais na minha habilidade e na minha arte.”

Desde o lançamento de Cherry Bomb, Tyler lançou quatro álbuns de estúdio: Flower Boy (2017), IGOR (2019) — vencedor do Grammy de Melhor Álbum de Rap —, Call Me If You Get Lost (2021) e CHROMAKOPIA (2024). Todos foram aclamados por público e crítica, recebendo notas 84, 81, 88 e 85, respectivamente, no agregador Metacritic.

Ao refletir sobre sua evolução, o artista destacou especialmente o impacto de Flower Boy, sucessor direto de Cherry Bomb:

“Foi o primeiro álbum em que coloquei na capa para que as pessoas soubessem: todas as músicas foram escritas, produzidas e arranjadas por mim. (…) Você tem que dizer às pessoas quem você é. E eu me lembro de que a conversa começou a mudar um pouco… Agora as pessoas estão ouvindo a produção de uma forma diferente, mesmo que inconscientemente, porque eu as avisei.”

Atualmente, Tyler está em turnê com o álbum CHROMAKOPIA. As apresentações começaram em 4 de fevereiro e seguem até 21 de setembro de 2025, com o encerramento marcado para Quezon City, nas Filipinas. A turnê conta com a participação do rapper Lil Yachty e da dupla Paris Texas.

Lançado em 28 de outubro de 2024, CHROMAKOPIA apresenta sucessos como “LIKE HIM”, “STICKY”, “ST. CHROMA”, “DARLING, I” e “Rah Tah Tah”. O disco traz colaborações de nomes como Daniel Caesar, Teezo Touchdown, GloRilla, Sexyy Red, Lil Wayne, LaToiya Williams, Lola Young, Doechii, Santigold e ScHoolboy Q.