Urias anuncia terceiro álbum “Carranca” e provoca expectativa nos fãs

Nesta segunda-feira (11), a cantora Urias anunciou oficialmente seu terceiro álbum de estúdio. A artista fez o comunicado por meio de um vídeo publicado em seu perfil do Instagram e em sua página do Twitter. Intitulado “Carranca”, o novo projeto da intérprete do sucesso “Foi Mal” ainda não tem data de lançamento divulgada, mas já deixou os fãs bastante ansiosos para receber o sucessor de Her Mind (2023).

No vídeo compartilhado, Urias traz uma narração que antecipa o conteúdo e o tom das composições que estarão presentes no álbum. A mensagem, repleta de imagens poéticas e simbólicas, destaca os desafios enfrentados e a esperança de transformação. No trecho que dá voz a esses sentimentos, é dito:

“Fomos arrastados pelas ondas sob um céu ameaçador, em águas de naufrágio e lágrimas. Através das ondas, voltaremos deslizando em um mar calmo para enfrentar os furacões e as nossas tristezas. Meu povo trilhou caminhos perigosos, mas seus pés não hesitam. Séculos de nostalgia e de dor nos colocarão no caminho da liberdade, e transformaremos essas águas de tristeza em águas de amor. Deus, afaste a praga do meu povo e nos permita conhecer o fim da estação mortal, depois da qual tudo viverá novamente e florescerá.”

No encerramento do vídeo, a artista finaliza sua narrativa evocando uma imagem de renovação e paz, convidando o público a imaginar um lugar simbólico de origem e cura:

“Em breve, chegaremos aos altos platôs da Etiópia, onde tudo começou, onde não há lugar para a guerra e ninguém conhece a palavra ‘não’, onde a chuva purificadora cai para lavar nossos pés, as cinzas dos nossos lares e o sangue dos nossos irmãos e irmãs. Lá, aqueles que compartilham o mesmo sangue, não traem uns aos outros, e existe apenas uma lei: a do amor. Comeremos juntos, de vasos quebrados; comeremos em paz.”

O álbum Carranca se junta a Her Mind, lançado em 8 de junho de 2023, e FÚRIA, divulgado em 13 de janeiro de 2022, como parte do catálogo oficial de Urias. Este próximo lançamento marcará o encerramento de um ciclo, após mais de nove meses sem lançamentos solo. O último registro oficial de Urias foi a versão ao vivo do álbum Her Mind, disponibilizada em dezembro de 2024.

Além disso, em 2025, Urias participou de uma colaboração na faixa “Perfume”, lançada em 1º de agosto, em parceria com Kaya Conky e S4TAN. A música já ultrapassou a marca de 200 mil reproduções nas plataformas digitais.