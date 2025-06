Wesley Safadão confirma 2ª edição de DVD de Vaquejada Cantor prevê que projeto será gravado em meados de novembro TMJ Brazil|Do R7 27/06/2025 - 13h58 (Atualizado em 27/06/2025 - 13h58 ) twitter

O cantor cearense Wesley Safadão confirmou recentemente a nova edição do DVD “Bem-Vindo ao Meu Mundo: Forró e Vaquejada”. O anúncio aconteceu durante entrevista do cantor à Rádio Salvador FM, na cidade de Cruz das Almas, no estado da Bahia.

A revelação aconteceu quando o cantor foi questionado sobre projetos futuros na última segunda-feira (23), e revelou que o novo projeto de Vaquejada virá acompanhado de mais dois trabalhos, um deles gravado na Bahia.

“Vai ter ‘Bem-Vindo ao Meu Mundo 2’. Vai ter mais dois projetos esse ano, um muito especial, algo muito especial principalmente para o estado da Bahia. Outubro ou novembro a gente vai concluir esse projeto já”, contou o cantor à Rádio Salvador FM.

Em fevereiro deste ano, o cantor cearense Wesley Safadão gravou o álbum “Bem-Vindo ao Meu Mundo: Forró e Vaquejada” com show especial na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba.

Entre as músicas do repertório, está o sucesso atemporal “Seis Cordas”, que se tornou o hino de Safadão neste São João. O DVD contou com as participações especiais de Brasas do Forró, Raí Saia Rodada, Natanzinho Lima, Xand Avião, Rey Vaqueiro, Edson Lima, Zé Vaqueiro e Mano Walter..

“A gente tem essa paixão com a vaquejada do Nordeste, que é uma forma de homenagear a todos que fazem parte desse mundo chamado Vaquejada, de quem tem orgulho de ser nordestino assim como eu”, contou em postagem no Instagram.

O DVD de Wesley Safadão foi um sucesso, rendendo uma edição especial de show no São João de 2025. Além das músicas presentes no trabalho “Bem-Vindo ao Meu Mundo: Forró e Vaquejada”, o cantor também dedicou blocos da sua edição de São João aos seus atuais sucessos de arrocha, e um tributo especial à banda Garota Safada, que o lançou à fama.

“Esse projeto sempre foi um sonho pra mim, pensei nele por muito tempo e estou muito feliz em saber que está cada vez mais próximo de se realizar. A vaquejada faz parte da minha vida, é o meu mundo, tudo o que eu sempre vivi. Convidei grandes amigos para que seja ainda mais especial, vamos cantar os maiores sucessos do forró”, continua o cantor em postagem.