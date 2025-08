Will.i.am aponta Black Thought como superior a Jay-Z Declaração foi feita no programa “Sway In The Morning”, da rádio SiriusXM TMJ Brazil|Do R7 01/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 16h18 ) twitter

No dia 22 de julho, o produtor musical e membro do Black Eyed Peas, will.i.am, participou do programa Sway In The Morning, apresentado por Sway Calloway na rádio SiriusXM. Durante a entrevista, o artista causou polêmica ao fazer uma comparação ousada entre os rappers Black Thought, do grupo The Roots, e Jay-Z, nomes icônicos na história do hip-hop. Ao longo da conversa, will.i.am também compartilhou sua perspectiva sobre a arte do improviso, refletiu sobre a originalidade no rap contemporâneo e revelou sua lista pessoal de rappers favoritos, declarações que rapidamente reverberaram nas redes sociais.

Ao abordar a capacidade lírica de Black Thought, will.i.am exaltou o talento do rapper e, sem rodeios, afirmou que sua habilidade supera significativamente a de Jay-Z. Ele destacou, em especial, a força do improviso de Black Thought, contrastando com o que considera uma previsibilidade no repertório de Jay-Z:

“Black Thought é um trilhão de vezes melhor que o Jay-Z. Ver o que o Black Thought é capaz de fazer de improviso — e sim, o improviso do Jay também é irado — e o Jay é incrível, não me entenda mal, mas o Jay já disse tudo o que tinha para dizer…”

Em um segundo momento, will.i.am reforçou sua opinião ao explicar que, para ele, a grande diferença entre os dois artistas está na capacidade de inovar liricamente. Segundo o produtor, enquanto Jay-Z repete temas e estruturas já exploradas ao longo da carreira, Black Thought segue surpreendendo pela complexidade e inventividade de suas composições:

“Ele só está regurgitando tudo o que já falou. Enquanto tudo o que o Black Thought cria faz você pensar: ‘Espera, nunca ouvi isso antes. Uau, você dividiu essa palavra desse jeito?’ E isso é só uma preferência pessoal — sou só eu.”

Encerrando sua participação no programa com um tom mais pessoal, will.i.am comentou sobre as críticas que costuma receber por expressar opiniões contundentes sobre o hip-hop. Ainda assim, ele reafirmou sua visão, listando seus favoritos e argumentando que seu gosto é moldado por suas referências.

“Agora tem muita gente que vai dizer: ‘Que p*rra você sabe sobre hip-hop, will.i.am?’ Eu não tô nem aí para o que você pensa. Eu só sei o que eu penso… na minha cabeça? Meu top cinco MCs sempre inclui Biggie, 2Pac, Nas, Jay. Mas eu penso: KRS, Rakim, Big Daddy Kane, Nas, Black Thought… Pharaoh Monch é outro — ‘Que cadência é essa?’ E sim, o Jay-Z é incrível, não tô tirando o brilho dele, só não acho que ele seja melhor que o Black Thought.”

As declarações do produtor repercutiram rapidamente nas redes sociais e dividiram opiniões entre fãs e especialistas da cultura hip-hop. Apesar das críticas, will.i.am manteve sua posição, ressaltando que suas palavras não tiveram a intenção de desmerecer nenhum artista.