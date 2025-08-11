will.i.am denuncia políticas de imigração do governo Trump em nova faixa Em parceria com Taboo, o cantor usa a música para criticar ações do ICE e defender comunidades imigrantes em Los Angeles TMJ Brazil|Do R7 11/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h19 ) twitter

Recentemente, o cantor e produtor will.i.am tem se posicionado de forma contundente contra as duras medidas de controle de fronteira aplicadas pelo ICE (Immigration and Customs Enforcement), a agência federal responsável pela fiscalização e aplicação das leis de imigração nos Estados Unidos, que atua sob as ordens do presidente Donald Trump. Em uma faixa lançada no dia 18 de julho, em colaboração com Taboo, também integrante do grupo Black Eyed Peas, will.i.am utiliza sua música para expressar um discurso forte e direto sobre a situação delicada que afeta milhões de pessoas atualmente.

Logo no início do vídeo, will.i.am conecta sua mensagem à identidade multicultural da cidade que representa, ressaltando a união dos moradores de diferentes origens e reafirmando o sentimento de pertencimento, ao declarar:

“Somos Los Angeles. Somos angelinos. Somos americanos. Alguns de nós nascemos aqui, outros migraram para cá. Somos um grande país e nossas fronteiras devem ser protegidas. Você poderia pensar que a ideia de controle de fronteiras faria os moradores se sentirem seguros, mas isso injetou medo em nossas comunidades.”

Com um tom emocionado e preocupado, o artista prossegue denunciando a perseguição promovida por essas políticas a pessoas que desempenham papéis essenciais na vida urbana trabalhadores que garantem o abastecimento dos supermercados, cuidam de crianças alheias e fazem múltiplos esforços para sustentar suas famílias:

‌



“Estão indo atrás das pessoas que deixam nossa cidade bonita. Pessoas que colocam comida nos supermercados, cuidam dos filhos dos outros, trabalham em dois ou três empregos para sustentar suas famílias. Isso parte meu coração.”

Ao concluir seu discurso, will.i.am transmite uma mensagem de esperança e resistência, explicando que a motivação para o vídeo foi transformar o clima de medo em reconhecimento e gratidão por aqueles que mantêm as cidades vivas, mesmo diante da desumanização que enfrentam:

‌



“Quis fazer este vídeo para mudar o clima e celebrar as pessoas que tornam nossas cidades incríveis. Exatamente aquelas que estão sendo ignoradas, desumanizadas e desmoralizadas. Obrigado por suas contribuições. Obrigado pelo seu trabalho. Vamos superar isso.”

O videoclipe da faixa EAST LA, que traz esse discurso engajado de will.i.am, já ultrapassa a marca de 12 milhões de visualizações no YouTube, evidenciando o impacto e a ressonância da mensagem junto ao público.