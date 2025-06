Xand Avião homenageia fãs no show com mensagem em telão Comandante contou que toda cidade terá homenagens diferentes no "Ônibus do Comandante" TMJ Brazil|Do R7 13/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 17h36 ) twitter

O cantor potiguar Xand Avião se prepara para emocionar os fãs no estilo do “Forró é POP” com a homenagem no palco de seus shows no período do São João. Em suas redes sociais, o forrozeiro compartilhou registros do módulo “Ônibus do Comandante”, durante passagem na cidade de Umbaúba, no estado de Sergipe.

Em dado momento do show, o telão no palco exibe imagens dos fãs de Xand Avião em polaroids, junto ao próprio cantor. Na legenda de gravação nos stories, o potiguar escreveu uma mensagem dedicada aos fãs: “Vocês estão no ônibus do Comandante!”.

O artista ainda adiantou nas redes que a turnê de São João está carregada de surpresas para o público que marcará presença nas apresentações: “Cada cidade que estamos passando, tem um telão personalizado… então se você vem ao show, se prepara para esse espetáculo! A riqueza dos detalhes que o nosso forró merece!”, escreveu nos stories.

“A gente vai rodar praticamente 27 mil quilômetros ao todo. São 34 shows, eu não sei nem mais quantos eu fiz, nem quanto faltam fazer. O que importa é que cada cidade que a gente vai, levamos um pedaço de alegria, de coisas boas. Coisa boa estar aqui com vocês”, declarou-se Xand durante show em Umbaúba na última quinta (12).

Há quem diga que o forró é um gênero tradicional demais para ser atual. Outros, de que o gênero morreu. Xand Avião provou o contrário ao trazer mais uma edição do show “Forró é POP”, que mescla os elementos tradicionais do gênero e de seu berço, o Nordeste, com a estética conhecida da cultura pop.

As velhas bandeirinhas, os balões, a fogueira de São João e a figura do vaqueiro são repaginadas com cores marcantes, dançarinos caracterizados como cangaceiros e quadrilheiros no palco e figurinos brilhantes trouxeram um ar de modernidade para a festividade tradicional nordestina. Além disso, o cantor potiguar preparou para este ano 34 figurinos diferentes, mantendo em cada um a essência da cultura junina e forrozeira.

“34 shows, 34 cidades e o desafio de montar uma mala à altura desse São João 2025 do comandante Xand Avião. Tem arte, tem cultura, tem a mão de artistas de todos os cantos do Brasil. Peças únicas, cheias de alma feitas com carinho, bordadas com identidade. Que venha um São João com fé, forró e muito estilo!”, escreveu o artista em postagem do Instagram.

O repertório de Xand também traz diversas emoções: a abertura homenageia a lenda Luiz Gonzaga, com um esquete cenográfico que referencia a música “A vida do viajante”. O cantor também traz releituras de bandas tradicionais de forró, como “Razões” (da banda Mastruz com Leite) e “Passos na Areia” (de Cavalo de Pau), além de um bloco dedicado à sua antiga banda, Aviões do Forró.

Xand Avião se apresentou no Maior São João do Mundo, em Campina Grande, no último sábado (07). Durante seu show, ele comemorou o sucesso de mais uma edição do “Forró é POP”, idealizado pelo cantor em 2024. Neste mesmo ano, a apresentação do artista no São João de Campina Grande foi eleito o melhor da festa por enquete online aberta ao público.

“Que responsabilidade subir nesse palco depois do que a gente fez no ano passado. A gente ganhou, por causa de vocês […] a gente ganhou o melhor show do São João [de 2024 em Campina Grande], mas quem ganhou não fui eu, foi o forró”, disse Xand durante seu show.

No início de junho, o show especial de São João preparado por Xand Avião foi lançado como disco nas plataformas digitais de música. Intitulado “Forró é POP”, o concerto também está disponível no canal oficial do YouTube do cantor.

A gravação do show que eternizou o melhor repertório do São João de Campina Grande em 2024 aconteceu no início de maio, contando com a participação especial dos artistas Dorgival Dantas, além dos pernambucanos Zé Vaqueiro e Léo Foguete.