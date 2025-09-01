Young Thug admite ter comprado streams para Gunna conquistar o nº1 da Billboard Em ligação vazada da prisão, rapper contou ter investido milhares de dólares para manipular resultados e desbancar The Weeknd em 2022... TMJ Brazil|Do R7 01/09/2025 - 14h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h18 ) twitter

No último domingo (31), veio a público o vazamento de uma ligação do rapper Young Thug. A conversa ocorreu enquanto o artista cumpria pena recentemente na prisão. O conteúdo expôs uma fraude nos números de streaming do álbum DS4EVER, de Gunna, supostamente financiada por Thug para garantir o primeiro lugar na Billboard 200 em 2022. A revelação ganhou ainda mais peso quando se descobriu que Gunna estaria em negociações para assinar um novo contrato no valor de 20 milhões de dólares com outra gravadora.

Ao longo da ligação, Young Thug relembrou o acordo inicial que havia sido firmado entre ele e Gunna. Ele contou que o interesse em Gunna surgiu quando o empresário Cash o procurou para questionar sobre o futuro do artista e quais eram os planos de carreira dele. Nesse momento, Thug explicou de que forma recebeu a informação sobre a pedida milionária de Gunna.

“Quando ele fez o acordo de dois álbuns comigo, Cash me ligou um dia e perguntou: ‘Ei, o que vocês estão fazendo com o Gunna? Quem está falando por ele?’ Então respondi: ‘Wunna? Ah, não. Ele tentou se organizar para assinar, mas exigiu 20 milhões, sabe?’”.

Apesar de considerar a exigência um exagero, Thug afirmou que demonstrou apoio ao colega, reforçando que estava disposto a sustentar a carreira dele independentemente da quantia pedida. O rapper destacou que a motivação vinha de uma relação de irmandade e não de cálculos financeiros, já que sabia que seria improvável que Gunna conseguisse um contrato de 20 milhões em qualquer outra gravadora.

“Então eu disse para ele: ‘O que você quiser, eu vou te dar — seja dinheiro ou qualquer outra coisa. Apenas no espírito de irmão, porque eu sei que você não conseguiria em nenhum lugar do mundo um cheque de 20 milhões de dólares de uma gravadora.’”.

Na sequência, Young Thug abordou a discrepância entre a expectativa de Gunna e a realidade de sua carreira naquele momento. Ele revelou ter desembolsado mais de 50 mil dólares em serviços de fraudes em streaming para que o álbum DS4EVER alcançasse o topo das paradas, ultrapassando o Dawn FM, de The Weeknd, lançado no mesmo período.

“Você não está fazendo números assim. Tá bem, mas não está nesse nível, entende? O álbum número um que você teve, fui eu quem pagou para você conquistar. Você não superou o The Weeknd honestamente, meu amigo. Eu banquei isso.”

Por fim, Thug comentou que Gunna jamais soube dessa manipulação. Ele explicou que decidiu manter o silêncio porque não queria abalar a relação entre eles, mesmo tendo consciência de que o feito não havia sido legítimo.

“Nunca contei nada a ele, nunca falei porque a gente tinha conseguido dar um jeito. Mas, na verdade, você nunca conquistou um número um real. Eu gastei 50 mil dólares a mais comprando streams — 50 mil dólares só para você passar à frente dele.”

O álbum DS4EVER foi lançado em 7 de janeiro de 2022, no mesmo dia em que The Weeknd apresentou ao público o Dawn FM. Naquele período, os dois artistas disputaram diretamente a liderança das paradas, até que foi anunciado que Gunna havia superado o intérprete de Blinding Lights.