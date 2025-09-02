Zara Larsson anuncia “Midnight Sun Tour” na América do Norte em 2026
A turnê acompanha o lançamento do novo álbum “Midnight Sun”, que chega às plataformas em 26 de setembro.
Nesta terça-feira (2), a cantora sueca Zara Larsson compartilhou uma novidade em sua página oficial do Instagram. A artista anunciou as datas de sua próxima turnê, intitulada “Midnight Sun Tour”, que acontecerá na América do Norte em 2026. Zara Larsson já havia divulgado, no final do ano passado, as datas que passarão pela Europa. A turnê europeia contemplará países como Alemanha, Suécia, França, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Finlândia, Holanda, Noruega e Letônia, levando seus sucessos para diversas cidades e proporcionando aos fãs uma experiência intensa e memorável.
A artista aproveitou a postagem também para informar aos seguidores sobre o início da pré-venda, que acontecerá na quarta-feira, 3 de setembro, a partir das 10h, no horário local. Já a venda geral dos ingressos será aberta na sexta-feira, 5 de setembro, também às 10h.
Zara Larsson escreveu em seu post com entusiasmo:
“TOUR NOS EUA, OLÁ!!!!!! Comente ‘CRUSH’ ou se inscreva no link da minha bio para ter acesso à pré-venda a partir de 3 de setembro, às 10h, no horário local. A venda geral começa na sexta-feira, 5 de setembro, às 10h, no horário local. Nos vemos muuuito em breve, mal posso esperarttt!”
A turnê será responsável pela divulgação do quinto álbum da carreira da cantora, intitulado “Midnight Sun”, que chegará às plataformas digitais e às prateleiras no dia 26 de setembro. Até o momento, três das dez faixas já foram lançadas: Midnight Sun, Crush e Pretty Ugly.
Entre os singles já divulgados por Zara Larsson, a faixa-título Midnight Sun é a que obteve maior sucesso até agora. Lançada em 13 de junho, a canção acumula mais de 25 milhões de reproduções, consolidando-se como um dos maiores hits recentes da artista. O sucesso é seguido por Pretty Ugly, que já ultrapassa 10 milhões de reproduções, enquanto Crush, a mais recente, contabiliza cerca de 3,9 milhões de reproduções, demonstrando a expectativa crescente dos fãs pelo novo álbum e pela turnê que se aproxima.
