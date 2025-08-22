Zara Larsson reage com bom humor após ter conta invadida no Instagram A cantora se junta a Adele e Tyla na lista de artistas afetados por hackers e transforma a situação em uma brincadeira TMJ Brazil|Do R7 22/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h59 ) twitter

Na última quinta-feira, a cantora Zara Larsson recorreu aos stories de seu Instagram para comentar sobre uma situação inesperada: sua conta havia sido hackeada. A artista se uniu a nomes como Adele, Tyla e Future, que também tiveram suas redes invadidas recentemente. Ao abordar o ocorrido, Zara buscou levar a situação com leveza, transformando o contratempo em uma oportunidade de humor e descontração.

O post da cantora começou com uma confusão evidente, típica de quem se depara com algo completamente inesperado em sua própria conta. Rapidamente, ela percebeu que não estava sozinha: outras artistas famosas haviam passado pelo mesmo problema, todas utilizando o mesmo post em suas redes.

“Espera??? Eu não postei isso??? Hahaha, por que tantos artistas foram atingidos com isso?? Será que é um hack de marketing genial? Eu vi Tyla e Adele logo abaixo deste post com a mesma coisa.”

Em seguida, Zara Larsson seguiu brincando, como se toda a invasão fosse, na verdade, um projeto surpresa envolvendo os artistas afetados. Entre risadas, ela se questionou sobre a intenção dos hackers e se estes já conheciam seus próximos movimentos, transmitindo ao mesmo tempo, confusão e curiosidade diante do mistério.

“Eu sou um feat secreto??? E ele tipo ‘surpresa!!! Você vai estar no álbum!!!’? Será que os hackers vão postar mais? Eles têm acesso à minha conta agora? Aaaahhh, é tudo tão misterioso e emocionante!!!!”

Pouco tempo depois da publicação, o problema foi resolvido e Zara Larsson pôde retomar suas atividades normalmente. Agora, a cantora segue com a divulgação de seu novo single Cush, lançado na última sexta-feira (15), mantendo o ritmo para o lançamento de seu quinto álbum de estúdio. Intitulado Midnight Sun, o disco tem estreia prevista para o dia 26 de setembro.

Além de Crush, Zara Larsson já lançou o single que dá nome ao álbum, Midnight Sun, e a faixa Pretty Ugly, que acumulam mais de 21,6 milhões e 9,6 milhões de reproduções no Spotify, respectivamente.