50 Cent diz que Eminem vai ser "o melhor avô de todos os tempos" Dono do hit "In Da Club" falou em entrevista sobre a nova fase na vida pessoal do amigo Vagalume|Do R7 21/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h48 )

50 Cent afirmou em uma entrevista à revista People que acredita que Eminem se tornará um "avô incrível". “Ah, cara, ele será o maior avô de todos! Esse neto vai dizer: ‘Meu avô ainda é descolado. Meu avô é cool'", disse o rapper durante a conversa, publicada neste sábado (19).



A admiração de 50 Cent vai além apenas da figura musical de Eminem: para ele, o rapper não apenas segue relevante, como também é alguém que causou um impacto profundo em sua vida.



A voz do hit "In da Club" mencionou que vê o "Rap God" em um papel semelhante ao que seus avós representaram para ele, reconhecendo a ajuda que recebeu do artista em diversos momentos cruciais de sua carreira. “Comparei ele aos meus avós porque minha avó me criou. Coloco "Em" nesse lugar. Quando uma pessoa te ajuda quando você não pode se ajudar, isso é algo que marca para sempre, e ele fez isso por mim. Ele sempre será meu camarada. Não importa o que aconteça.”



Recentemente, Eminem revelou em um vídeo da música "Temporary (Feat. Skylar Grey)", que sua filha, Hailie Jade, estava grávida. No clipe, ela presenteia o rapper com uma camisa azul do time de futebol-americano, Detroit Lions, com a inscrição “Vovô nº1” nas costas.



50 Cent também compareceu ao casamento de Hailie no mês passado e falou sobre como o evento o afetou emocionalmente. “Foi inacreditável, a coisa mais louca para mim, de verdade. Eu fiquei tipo, ‘Cara, o que tá acontecendo? Estamos ficando velhos. Sua filha cresceu, mano. O que está rolando?'” comentou com bom humor.



“Eu disse a Em: ‘Você disse que estava tudo bem chorar, porque eu estou chorando.' Eu não consigo acreditar que o tempo passou tão rápido", relembrou o rapper, mostrando o seu lado emotivo.



Durante essa reflexão, 50 Cent fez uma confissão pessoal, admitindo que gostaria de ter tido uma filha. “Eu queria ter tido uma filha… realmente queria. Desejo que eu pudesse ter aquele tipo de relacionamento (pai e filha). As filhas se apaixonam primeiro pelo pai. Com meninos, eles se conectam mais com a mãe; eu mesmo sou um ‘filhinho da mamãe', comentou.



Fonte: Vagalume