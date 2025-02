A$AP Rocky e Rihanna planejam nomear próximo filho em homenagem a advogado Casal celebrou a vitória judicial que inocentou o rapper Vagalume|Do R7 20/02/2025 - 11h05 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A$AP Rocky e Rihanna (Foto: DUTCH/Bauer-Griffin/GC Images) tomaram uma decisão inusitada em relação à família. Após a vitória no julgamento de alta visibilidade, o casal expressou seu profundo apreço ao advogado, Joe Tacopina, responsável por garantir um veredicto de inocência para o rapper num caso de tiroteio.



Durante um encontro no tribunal, os astros surpreenderam Tacopina afirmando que nomeariam seu próximo filho em homenagem a ele. "Rihanna e Rocky disseram a mim no tribunal ontem, eles me pararam e disseram: ‘Ouça, nosso próximo bebê será A$AP Joe'," compartilhou Tacopina, visivelmente contente, em entrevista ao Extra. Sendo assim, o futuro bebê A$AP Joe se juntaria aos irmãos mais velhos, RZA e Riot.



O litígio, referente a um incidente de 2021 em que A$AP Rocky foi acusado de disparar contra um ex-amigo, resultou na absolvição do artista, que superou duas acusações de agressão. Após o anúncio do veredicto, Rihanna expressou agradecimento em suas redes: "A glória pertence a Deus e somente a ele! Agradecidos e humildes por sua misericórdia!".



Tacopina também destacou como sua conexão com o casal se tornou pessoal, narrando momentos únicos, como a ocasião em que cuidou do filho RZA enquanto Rihanna preparava sua apresentação no Super Bowl.



Fonte: Vagalume