"Abracadabra", de Lady Gaga, e "Cry For Me", de The Weeknd estreiam no top 10 britânico! "Hurry Up Tomorrow", novo álbum do canadense, ficou no primeiro lugar Vagalume|Do R7 07/02/2025 - 19h45 (Atualizado em 07/02/2025 - 19h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lady Gaga e The Weeknd colocaram suas novas músicas no top 10 do Reino Unido. "Abracadabra", que a cantora lançou no domingo durante a cerimônia do Grammy, ficou no sexto lugar. Já "Cry For Me", presente no mais novo álbum do canadense, em oitavo.



A música de Gaga entrou na parada um posto acima de "Disease", lançada em outubro do ano passado. No caso de Abel Tesfaye, "Cry For Me" ficou uma posição atrás de "Timeless (With Playboi Carti)", também dele e já conhecida desde setembro. As duas estão em "Hurry Up Tomorrow", o novo disco do astro que ficou no topo da parada de álbuns.



A chegada do LP também deu novo impulso para "SÃO PAULO (Feat. Anitta)", que voltou ao ranking no 21° lugar, sua melhor posição até agora. "Messy", de Lola Young, seguiu no primeiro posto pela terceira semana.



Fonte: Vagalume