Adam Lambert canta música de "Cabaret" na televisão dos EUA. Veja! Cantor está trabalhando no teatro em um momento de descanso de suas turnês com o Queen Vagalume|Do R7 11/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 11/02/2025 - 12h25 )

Adam Lambert aproveitou que o Queen deu uma pausa em sua agenda de shows para se dedicar a outra de suas paixões: o teatro musical. O cantor assumiu o papel de Emcee no revival de "Cabaret", atualmente em cartaz na Broadway, e ficará no elenco até o final de março.



Na noite de ontem (10), o artista de múltiplos talentos esteve no talk show apresentado por Jimmy Fallon. No programa, ele mostrou um de seus momentos de maior brilho na montagem: a performance de "I Don't Care Much". Esta canção que foi incorporada à peça apenas nos anos 80, a primeira montagem é de 1966, e Adam a lançou em single em dezembro do ano passado.



Veja:



Fonte: Vagalume