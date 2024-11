Addison Rae fala sobre possibilidade de interpretar Britney Spears: "Não acho que alguém seja digno" Atriz e cantora refletiu sobre as comparações e os pedidos de fãs para que ela viva a Princesa do Pop no longa da autobiografia "A... Vagalume|Do R7 21/11/2024 - 11h48 (Atualizado em 21/11/2024 - 11h48 ) twitter

Addison Rae falou recentemente sobre a possibilidade de interpretar Britney Spears em um filme baseado no livro de memórias da cantora, “A Mulher em Mim”, atualmente em desenvolvimento com direção de Jon M. Chu. A atriz e cantora, que tem sido comparada à “Princesa do Pop” nos últimos meses, trouxe à tona sua perspectiva durante uma entrevista.



Na ocasião, Addison Rae disse: "Eu honestamente não acho que alguém seja digno de interpretar Britney." Ela descreveu a estrela pop como "uma enigma e ícone".



"Eu nem acho certo me comparar a ela. Eu acho que ela realmente criou algo que é intocável e tão inigualável que ninguém jamais será capaz de replicar o que ela fez pela música e até mesmo pela indústria do entretenimento", explicou Rae.



Ela também declarou: "Apoio tudo o que Britney Spears quiser fazer em sua vida e carreira, e acho que a melhor opinião sobre quem deve desempenhar esse papel será dela. É nisso que vou confiar.” Apesar disso, Addison Rae admitiu que se sentiria honrada caso Britney dissesse algo positivo a seu respeito.



Nos bastidores do projeto, Jon M. Chu, responsável pela direção, já fez comentários sobre sua empolgação com o filme. A comunidade de fãs continua de olho em novas atualizações sobre a produção.



Fonte: Vagalume