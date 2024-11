Adele cai no choro ao ver Céline Dion na plateia durante seu show em Las Vegas. Veja o vídeo Momento emocionante aconteceu neste sábado (26) Vagalume|Do R7 27/10/2024 - 22h48 (Atualizado em 27/10/2024 - 22h48 ) twitter

Durante seu show em Las Vegas no sábado (26), a cantora Adele não conseguiu conter a emoção ao perceber que Céline Dion estava presente na plateia. O momento aconteceu enquanto a britânica apresentava "When We Were Young".



Vídeos do momento rapidamente se espalharam pelas redes sociais, registrando o instante em que as duas artistas se abraçaram e compartilharam brevemente algumas palavras de afeto. É possível ver Adele caindo no choro logo após o abraço, com muitos fãs expressando sua emoção ao acompanhar a cena.



Quando Adele se dirige ao palco novamente, é possível ver também Céline bastante emocionada, também chorando com o bonito momento.



Veja os vídeos abaixo:



De acordo com a revista People, Céline Dion esteve no show acompanhada de seus filhos gêmeos, Nelson e Eddy Angélil, de 14 anos. Esta foi a segunda vez que Céline Dion apareceu publicamente desde a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, ocorrida em julho de 2024.



A aparição da artista canadense tem sido rara desde o diagnóstico, em dezembro de 2022, da síndrome de pessoa rígida, uma condição neurológica rara que a afastou dos palcos nos últimos anos.



O encontro entre duas das maiores vozes da música marcou uma noite memorável em Las Vegas e movimentou a internet, sendo amplamente compartilhado e comentado por fãs ao redor do mundo.



Fonte: Vagalume