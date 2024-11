Adele explica emotivo de ter se emocionado tanto ao ver Céline Dion na plateia de seu show Cantora fez um post nas redes sociais, rasgando elogios à canadense e afirmando o quanto o momento foi significativo Vagalume|Do R7 29/10/2024 - 10h48 (Atualizado em 29/10/2024 - 10h48 ) twitter

A cantora Adele teve um momento emocionante durante seu show da residência "Weekends with Adele" em Las Vegas, ao avistar na plateia a icônica cantora Celine Dion. A voz do hit "My Heart Will Go On" compareceu de surpresa ao espetáculo de Adele, que acontece no famoso The Colosseum, no Caesars Palace, em Las Vegas.



Após a apresentação, Adele compartilhou em suas redes sociais a emoção que sentiu ao ver Celine Dion no público. Segundo ela, o momento foi ainda mais especial pois, há quase dois anos, ela se apresenta naquele mesmo palco, construído especialmente para Céline Dion. Ela revelou que sempre toca uma foto da estrela antes de entrar no palco para suas apresentações.



"Eu tenho me apresentado na sala da Céline Dion no Coliseu há quase 2 anos. Faltam 4 semanas! Era o único local que eu queria tocar em Las Vegas, porque foi construído para ela. Eu tenho uma foto dela bem ao lado do palco, que eu toco todas as noites antes de entrar, e ela veio ao show neste fim de semana e foi uma surpresa e um MOMENTO!!", escreveu Adele.



"Céline Dion, eu te amo muito. Palavras nunca irão resumir o que você significa para mim, ou o que significa sua vinda ao meu show, muito menos como foi ver você de volta ao seu palácio com sua linda família. Eu adorei estar ali, foi uma grande honra e a noite de sábado será algo que lembrarei para todo o sempre. Estar ali com você foi um momento de círculo tão completo. Muito obrigado", acrescentou.



Veja o post:



Fonte: Vagalume