Adele expressa tristeza com o término de sua residência em Las Vegas: "É realmente o começo do fim" Cantora anunciou que fará uma pausa longa dos palcos após a série de shows Vagalume|Do R7 06/11/2024 - 10h48 (Atualizado em 06/11/2024 - 10h48 )

Após dois anos de grande sucesso de sua residência de shows em Las Vegas, Adele (Foto: Adele Instagram) expressou tristeza em relação ao término iminente de seus shows. Neste domingo (3), a britânica, que está se aproximando de sua apresentação final marcada para o fim de semana antes do Dia de Ação de Graças, refletiu sobre essa etapa em sua carreira com a "Weekends with Adele". "Isso realmente é o começo do fim. Não há mais nenhum show. Eu não vou aparecer, do tipo, 'Surpresa!', este é o fim", afirmou a artista [via The Sun].



Desde o início de sua residência em novembro de 2022 no Coliseu do Caesars Palace, Adele destacou a importância desse período em sua vida pessoal. Ela já havia mencionado em setembro que, após o término das últimas dez apresentações, tiraria um extenso período de pausa nos palcos. Em suas palavras, "Eu farei 10 shows, mas depois disso, vocês não me verão por muito tempo, e eu os manterei no coração."



Em um de seus shows recentes, a cantora compartilhou com o público como essa experiência impactou sua vida. "Dizem que, se você está buscando algo na vida, deve pagar ao universo e ele te devolve dez vezes mais", falou emocionada. "Minha vida está mil vezes melhor. Minha vida, não minha carreira, não minha música. Estou falando sobre a minha vida pessoal. E realmente acho que essa turnê foi minha melhor amiga durante todo esse tempo", acrescentou.



Um dos momentos mais significativos para a cantora durante a residência foi a presença surpresa de Céline Dion, cuja antiga residência em Las Vegas usava o mesmo palco. Adele comentou sobre o encontro especial em suas redes sociais: "Eu tenho me apresentado no palco da Céline Dion há quase dois anos, e foi o único lugar que eu quis tocar em Las Vegas porque foi construído para ela. Eu tenho uma foto dela ao lado do palco que eu toco toda noite antes de começar. E ela veio ao meu show neste fim de semana e foi uma surpresa maravilhosa!!".



Por sua vez, a canadense retribuiu o carinho após o encontro, elogiando a performance da artista. Em uma postagem emocionante no Instagram, Céline Dion disse: "Adele, somos extremamente gratos por você ter nos acolhido de volta ao Coliseu para o seu show incrível! Sua performance foi espetacular, a produção foi linda. Adoramos vê-la e ouvir você cantar... Foi uma noite muito emocional para todos nós".



Fonte: Vagalume