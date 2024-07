Adele revela pausa na carreira: "Sem planos para novas músicas"

‌



Os fãs de Adele podem estar esperando por novas músicas, mas a cantora revelou que tem outros planos para o momento. A vencedora de 16 prêmios Grammy retomará sua residência "Weekends With Adele", em Las Vegas, no The Colosseum no Caesars Palace, em outubro deste ano, antes de encerrá-la no mês seguinte.



Além disso, Adele fará seus primeiros shows ao vivo na Europa continental em oito anos, com uma série de performances em Munique, Alemanha, no próximo mês.



No entanto, a cantora de "Hello" também revelou que não pretende trabalhar em novas músicas quando seus shows programados terminarem.



A britânica mencionou em entrevista à emissora alemã ZDF: “Eu não tenho nenhum plano para novas músicas, de jeito nenhum. Eu quero uma grande pausa depois disso e acho que quero fazer outras coisas criativas por um tempo.”



Adele lançou seu último álbum, "30", em 2021. O disco foi indicado a seis prêmios Grammy e ainda ganhou o prêmio principal de "Álbum Britânico do Ano", no Brit Awards de 2022.



Embora ela tenha se apresentado em muitos shows nos últimos anos (incluindo duas grandes apresentações no Hyde Park de Londres, em 2022), compor novas músicas não está em sua lista de prioridades no momento.



Em outra parte de sua entrevista com a ZDF, a cantora falou sobre o design do estádio pop-up personalizado que está sendo construído para seus próximos shows, na Alemanha. “A tela é enorme,” disse ela, acrescentando que a grande quantidade de câmeras ajudará “80 mil pessoas a se sentirem como se fosse só eu e uma delas".



Veja o clipe mais recente de Adele, "I Drink Wine", abaixo:



