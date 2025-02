Advogado de defesa de Diddy se retira e diz que não pode mais trabalhar para o rapper Anthony Ricco enviou pedido para o juiz do caso solicitando que possa deixar de defender Sean Combs Vagalume|Do R7 22/02/2025 - 06h25 (Atualizado em 22/02/2025 - 06h25 ) twitter

Um dos advogados de defesa de Diddy abandonou inesperadamente o caso em que o artista é acusado de agressão sexual. Anthony Ricco, em um pedido apresentado na manhã desta sexta-feira (21), declarou que não poderia continuar a representar o rapper de maneira eficaz e respeitosa, solicitando ao juiz a permissão para se retirar do caso.



O documento de duas páginas, obtido pela revista Rolling Stone, não oferece mais detalhes sobre o motivo que levou à saída do advogado.



Ricco foi contratado em setembro de 2024, pouco após Sean Combs (nome do rapper) ser preso sob acusações de tráfico sexual e conspiração para promover prostituição. Diddy se declarou inocente das acusações, que, se comprovadas, podem resultar em uma pena de 15 anos a prisão perpétua.



O julgamento está agendado para maio. Nas sessões do tribunal, era comum ver o advogado ao lado do artista, frequentemente rindo e conversando. Ricco mencionou ao juiz que familiares de Combs viajaram de diversas partes dos Estados Unidos para assistir às audiências. A equipe de Diddy não fez comentários sobre o pedido de renúncia de Ricco.



Apesar de sua saída, Ricco ressalta que espera que o andamento do processo não seja prejudicado, já que Marc Agnifilo e Teny Geragos ainda estão representando Diddy. A razão exata da renúncia de Ricco não foi esclarecida, e seu nome não estava em um recente pedido para descartar a acusação de prostituição. Sean Combs afirmou que os promotores o visaram por ser um homem negro influente, alegando que nunca uma pessoa branca foi alvo de uma acusação semelhante.



Ricco é reconhecido por ter atuado em 45 casos federais de pena de morte, defendendo diversos clientes somente em Nova York até que a prática fosse declarada inconstitucional em 2004.



