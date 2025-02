Advogado nega que Rihanna levou filhos para "manipular" júri em julgamento de A$AP Rocky Rapper foi considerado não culpado em caso de agressão com arma de fogo Vagalume|Do R7 26/02/2025 - 19h05 (Atualizado em 26/02/2025 - 19h05 ) twitter

Crédito foto: Reuters



O advogado de A$AP Rocky negou contundentemente as alegações de que a esposa do rapper, Rihanna, teria levado seus filhos ao tribunal com a intenção de influenciar a decisão do júri. O músico foi julgado e inocentado por uma acusação de "agressão com arma de fogo" após um confronto com seu antigo amigo, A$AP Relli, que aconteceu em 2021, em Hollywood.



Em uma discussão no podcast The Breakfast Club, o advogado, Joseph Tacopina, abordou as alegações de manipulação, mencionando que Rihanna foi ao tribunal acompanhada dos filhos do casal não por estratégia, mas porque poderia ser a última oportunidade do rapper ver seus filhos.



Durante o julgamento, os promotores alegaram que o rapper disparou múltiplos tiros com uma pistola semiautomática para tentar encerrar a disputa com A$AP Illz e A$AP Relli. Apesar disso, A$AP Rocky foi declarado não culpado.



O advogado ainda enfatizou que Rihanna temia que seu marido pudesse ser separado das crianças por muito tempo. Ele ainda afirmou que a especulação de que sua presença teria sido uma "manobra" se mostrou infundada.



Tacopina revelou que, na verdade, o rapper não queria que Rihanna estivesse presente no julgamento, demonstrando seu comportamento protetor em relação a ela. Contudo, a cantora insistiu. Ela teria dito: 'Joe, nada vai me manter longe, então diga a ele que estou indo e lide com ele'.



Fonte: Vagalume