Afonso Nigro, ex-Dominó, critica falta de diversidade na atual música brasileira: "Só dois tipos" Cantor e produtor musical desabafou nas redes sociais Vagalume|Do R7 16/02/2025 - 17h45 (Atualizado em 16/02/2025 - 17h45 )

Crédito foto: Reprodução / Instagram @afonsonigro



O cantor e produtor musical Afonso Nigro, ex-membro do fenômeno pop dos anos 80, Dominó, utilizou seu perfil no Instagram para expressar sua insatisfação com o cenário musical brasileiro atual. Em um vídeo, ele discutiu a falta de diversidade nos gêneros que dominam o país, comparando a situação com outros países que oferecem uma gama maior de estilos musicais, como rock, country, pop, eletrônico, rap, metal e reggae.



“Aí corta para o Brasil. Nosso cenário musical atual. Vivemos num sistema que basicamente obriga a gente a ouvir dois tipos de música. São estilos que se conectam com muita gente e eu respeito isso. Mas o meu ponto é: por que os outros estilos, de maneira geral e de maneira escalada, sistêmica, não conseguem chegar mais até a gente?”, expressou Nigro em determinado trecho da gravação.



Ele também criticou as chamadas "fazendas de cliques", que geram visualizações artificiais em plataformas de streaming, além de lamentar a suposta ausência de novos talentos comparáveis a Cazuza, Renato Russo, Milton Nascimento e Djavan. O artista questionou se há, de fato, novos talentos que são impedidos de despontar devido ao sistema que critica.



Citando o filósofo Yuri Mocellin, Afonso afirmou que “música é padrão vibracional puro” e refletiu sobre o impacto disso na cultura e preferência musical. "Aí a gente precisa se perguntar: em que estado vibracional estamos nos colocando? Porque a música que escutamos, como ele reforçou e eu concordo, vai determinando, vai moldando na gente, na cultura em geral, a qualidade do que é belo, do que é bom".



Nigro finalizou seu desabafo dizendo que as pessoas são frequentemente "obrigadas" a consumir o que lhes é apresentado.



Veja o vídeo abaixo:



Fonte: Vagalume