Além do The Town, Green Day fará shows no Rio de Janeiro e Curitiba, diz jornalista Datas serão anunciadas em breve Vagalume|Do R7 12/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Além de encabeçar a noite roqueira do The Town, o Green Day também irá fazer shows em Curitiba e no Rio de Janeiro em sua nova visita ao país.



Segundo o jornalista José Norberto Flesch, as apresentações já estão fechadas e o anúncio oficial com as datas, locais e preços não deve tardar.



Billie Joe Armstrong, Tré Cool e Mike Dirnt estarão no Palco Skyline do festival paulistano no dia 7 de setembro. A banda que ajudou a levar o punk para o mainstream nos anos 90, já esteve no Rio em quatro ocasiões, a mais recente delas em 2022, no Rock in Rio. Em Curitiba eles estiveram uma única vez em 2017.



Fonte: Vagalume