ALOK e BaianaSystem lançam nova versão para a música "Miçanga". Confira! Faixa foi feita em parceria com Kawz e Stephan Jolk e marca a estreia do projeto paralelo do DJ, chamado Something Else Vagalume|Do R7 24/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 24/01/2025 - 14h46 )

Alok e BaianaSystem (Foto: Reprodução Facebook / Bob Wolfenson) uniram forças para uma nova versão de "Miçanga", faixa icônica do grupo baiano, em parceria com Kawz e o produtor italiano Stephan Jolk.



A nova versão, que traz uma pegada voltada para a Afro House, chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira (24), e marca a estreia de Something Else, projeto paralelo de Alok, que, de acordo com o comunicado da assessoria do DJ, "explora uma identidade musical mais experimental e além do mainstream, com influências de suas raízes brasileiras".



A música também deve embalar o carnaval, já que tanto Alok como o BaianaSystem vão comandar alguns trios elétricos em Salvador, no circuito circuito Barra-Ondina.



“Essa música carrega uma força única. O BaianaSystem sempre teve um impacto muito grande na cena musical brasileira, e trazer essa essência para o universo eletrônico, junto com o Kawz e o Stephan Jolk, foi um processo muito especial”, diz Alok.



Ouça a música abaixo:



Fonte: Vagalume