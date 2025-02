Alok e Kylie Minogue lançam "last night i dreamt i fell in love". Ouça com a letra e tradução! Brasileiro e australiana escolheram o Dia de São Valentim para lançar a parceria

Vagalume|Do R7 14/02/2025 - 13h05 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share