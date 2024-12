Amy Adams revela gafe com Taylor Swift em karaokê: "Cantei mais alto que ela e não muito bem" Atriz deu uma recente entrevista ao apresentador Jimmy Fallon, na qual admitiu ter se tornando muito fã da cantora após a "The Eras... Vagalume|Do R7 04/12/2024 - 11h08 (Atualizado em 04/12/2024 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amy Adams revelou um momento curioso e embaraçoso de sua trajetória ao relembrar um karaokê que compartilhou com Taylor Swift. Durante participação no programa de Jimmy Fallon, a atriz explicou que, após acompanhar a "The Eras Tour", tornou-se uma fã declarada da artista, chegando a brincar ao dizer que agora é "uma Swiftie aos 50 anos".



Adams disse que seu encontro com Taylor Swift aconteceu anos atrás, em uma festa após uma cerimônia de premiação, onde juntas cantaram a clássica "What's Up", do 4 Non Blondes#. No entanto, a atriz admitiu ter cometido uma gafe ao cantar de forma exageradamente alta, roubando, involuntariamente, parte da atenção que seria destinada à voz da cantora. "Eu cantei muito alto, e tenho certeza de que todos estavam pensando: 'Amy, cale a boca! Nós queremos ouvir a Taylor!'", confessou com bom humor.



Fallon apontou que, em situações assim, ele costuma deixar os outros se destacarem, ao que Adams refletiu: "Eu deveria ter me sentado e deixado a Taylor cantar".



"Eu me diverti muito. Pensando bem, se fosse agora, eu faria bem diferente, então gosto de pensar que fiz a coisa certa. Eu cantei mais alto que a Taylor Swift… e provavelmente não muito bem também", acrescentou ela, após ter se tornando uma fã declarada da artista.



Clique para ver no Vagalume



Além do episódio no karaokê, a atriz comentou uma curiosa campanha nas redes sociais que sugere que ela seria a escolha ideal para interpretar Tree Paine, a assessora de imprensa de Taylor Swift, em um possível filme biográfico. Adams reagiu com entusiasmo à ideia, considerando que seria algo extremamente divertido e destacando que tal oportunidade a colocaria ainda mais próxima da cantora.



Fonte: Vagalume