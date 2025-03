Amy Lee revela trilha sonora de filme dos anos 90 que influenciou o Evanescence Vocalista citou uma soundtrack específica que moldou a sonoridade de sua banda Vagalume|Do R7 26/03/2025 - 15h25 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h25 ) twitter

Amy Lee, vocalista do Evanescence, deu uma recente entrevista na qual falou sobre a influência de trilhas sonoras dos anos 90 no som de sua banda. Conversando com Abe Kanan, do canal do YouTube Audacy Check-In, Lee revelou quais uma soundtrack específica teve bastante impacto em sua formação musical e moldou a sonoridade usada pelo Evanescence.



O papo começou com o apresentador Kanan mencionando suas preferidas da época, citando os álbuns do filme "Vida de Solteiro", de 1992, e "Batman Eternamente", de 1995. Lee, por sua vez, revelou a sua favorita: “'Cidade dos Anjos'", em que aquela música da Alanis Morissette, 'Uninvited', surgiu", disse ela.



" Foi algo imenso para mim. Tipo, cordas cinematográficas e tal, mas com rock, contemporâneo. Toda essa mistura foi tão bonita e épica, sombria", continuou.



O filme "Cidade dos Anjos", de 1998, contou com as estrelas Nicolas Cage e Meg Ryan, atingindo sucesso nas bilheterias. A trilha sonora, que incluía "Uninvited", marcou o primeiro lançamento de Morissette após o sucesso de seu álbum "Jagged Little Pill", nos anos 90.



Além disso, a trilha trouxe outras músicas de sucesso, como "Iris", do Goo Goo Dolls, e canções de U2 e Sarah McLachlan. O álbum alcançou o topo do Billboard 200 e recebeu múltiplas certificações de platina nos Estados Unidos.



Atualmente, Evanescence se prepara para lançar "Afterlife", parte da trilha sonora do anime "Devil May Cry".



Confira o papo completo abaixo:



Fonte: Vagalume