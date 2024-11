Andreas Kisser convida Max e Igor Cavalera para último show do Sepultura: "Uma grande celebração" Guitarrista falou sobre querer a participação de todos os ex-membros da banda para a apresentação final em São Paulo, em 2026 Vagalume|Do R7 06/11/2024 - 12h28 (Atualizado em 06/11/2024 - 12h28 ) twitter

Andreas Kisser sugeriu uma reunião com ex-membros do Sepultura para um show final da banda (Foto: Mick Hutson / Redferns, Getty Images). Em uma entrevista para a revista alemã " Moshpit Passion" [via Blabbermouth], o guitarrista falou sobre a gravação do álbum ao vivo, com registros dos shows da atual turnê de despedida, que celebra também os 40 anos de carreira do Sepultura, e aproveitou para fazer um convite aos ex-integrantes, incluindo aos irmãos e fundadores da banda, Max e Igor Cavalera, para uma grande celebração final.



Sobre os registros da turnê, Andreas explicou: "Estamos em uma ótima fase. Conseguimos registrar todos os shows desde que começamos, inclusive com o Eloy Casagrande, nosso ex-baterista, ainda na banda. (...) A entrada do baterista Greyson Nekrutman trouxe uma química diferente, e agora tudo está engrenado".



"Fizemos três grandes shows em São Paulo antes de irmos para os Estados Unidos. E gravamos os shows inteiros - as câmeras, o DVD e outras coisas. Claro, essas coisas que estamos gravando para o álbum ao vivo são apenas áudios. E estamos planejando fazer o último show de despedida em São Paulo em 2026, então queremos ir a lugares, visitar lugares que nunca estivemos antes. num clima descontraído – sem pressa. Não há razão para apressar nada. Estamos aproveitando muito o momento. É fantástico", continuou o guiarrista.



A conversa, então, rumou para a parte em que o músico sugere a reunião com os ex-membros para a última apresentação, expondo o convite. "E claro, seria ótimo ter um registro do último show. Gostaríamos de convidar todos os ex-integrantes, incluindo os irmãos Cavalera. Vamos ver o que acontece. Estamos trabalhando para isso, para fazer uma grande celebração para os fãs".



Sobre a tensão entre eles, após a saída de Max Cavalera do Sepultura em 1996, e depois a de seu irmão Igor nos anos 2000, Kisser explica: "Não nos importamos sobre quem está certo ou errado. Nunca chegaremos a esse ponto. [Risos] Temos pontos de vista diferentes. pontos de vista e perspectivas diferentes sobre os mesmos eventos históricos e outras coisas. Então vamos tocar, vamos nos divertir para os fãs, para nós mesmos, e realmente encerrar esses incríveis 43 ou 44 anos, seja lá o que for na época, em paz com nós mesmos, e depois buscar algo diferente. Pelo menos, pessoalmente, é claro, eu gostaria de continuar com a música e tudo mais, mas talvez fazendo algo diferente. Quem sabe?"



Fonte: Vagalume