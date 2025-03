Anitta cancela show no Coachella por "motivos pessoais inesperados" Cantora se apresentaria pela segunda vez no evento californiano, mas informou sua saída do line-up nesta quinta-feira (20) Vagalume|Do R7 21/03/2025 - 00h04 (Atualizado em 21/03/2025 - 00h04 ) twitter

Anitta anunciou o cancelamento de sua performance no festival Coachella, nos EUA. A cantora estava agendada para se apresentar nos dois sábados (12 e 19 de abril), mesmo dia em que o Green Day setá headliner.



Em um comunicado postado no X (ex-Twitter), Anitta lamentou o cancelamento, informando se tratar de "motivos pessoais inesperados", mas sem revelar mais detalhes.



"Eu realmente estava ansiosa para estar no Coachella neste ano, mas devido a motivos pessoais inesperados, não poderei me apresentar. Sou realmente grata ao festival pelo convite, compreensão e apoio contínuo", explicou Anitta.



"Espero ter a oportunidade de me juntar a todos vocês no futuro e compartilhar esse momento especial juntos", acrescentou.



Essa seria a segunda vez da brasileira no palco do festival californiano. A primeira aconteceu em 2022, com Billie Eilish como headliner.



A produção do Coachella ainda não anunciou o substituto para o posto da artista no line-up. O festival acontece nos finais de semana de 11 a 13 de abril, e 18 e 20 do mesmo mês.



