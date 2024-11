Anitta e Alok anunciam parceria na inédita, "Looking For Love" Os dois artistas já gravaram clipe para a novidade que chegará na próxima quinta-feira (14) Vagalume|Do R7 08/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 08/11/2024 - 00h48 ) twitter

Anitta e Alok surpreenderam os fãs ao confirmarem uma colaboração musical inédita. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (7), através das redes sociais dos artistas, revelando que a faixa, intitulada "Looking For Love", será lançada na próxima semana, no dia 14 de novembro, às 21 horas.



A boa notícia para os fãs é que a música chegará com um clipe oficial gravado pela cantora e o Dj. Momentos antes da revelação oficial, Anitta havia feito uma live no Instagram, onde mostrou os bastidores da gravação do vídeo oficial



Além disso, o anúncio contou com um teaser estrelado pelos artistas. Com um conceito curioso, nele Anitta e Alok disputam "o primeiro lugar", com um passando a frente do outro, à medida que os números acima de suas cabeças vão aumentando.



Até a esposa do Dj, Romana Novais, deixou um comentário na postagem para aumentar a ansiedade dos fãs. "Socorroooooooo agora vou poder contar pra vcs minha nova música favoritaa, tá tudoooooo", escreveu.



Os dois músicos também falaram um pouco sobre "Looking For Love". "Finalmente podemos anunciar que nossa parceria vai sair! Estou super animada e feliz com o resultado. ‘Looking for love' tá uma delícia, gente!", comentou a cantora.



Já Alok aproveitou para elogiar a sua nova parceira musical. "Foi muito fácil trabalhar com Anitta, a parte mais difícil foi bater as agendas".



Veja a postagem confirmando a parceria abaixo:



