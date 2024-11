Anitta e Alok lançam a parceria "Looking For Love" Colaboração foi anunciada em 2017, mas só agora chegou aos fãs Vagalume|Do R7 15/11/2024 - 08h27 (Atualizado em 15/11/2024 - 08h27 ) twitter

Na quinta-feira (14), uma das mais aguardadas parcerias da música brasileira contemporânea finalmente saiu do papel. A cantora Anitta e o DJ Alok lançaram o single “Looking For Love”, uma parceria musical que ficou engavetada desde 2017.



A faixa traz a sonoridade da música eletrônica de Alok com as habilidades vocais de Anitta, transitando entre o espanhol e inglês. A letra de "Looking For Love" traz muita sensualidade, com versos cantados em espanhol e o refrão em inglês.



Em uma aparição no tapete vermelho do Grammy Latino 2024, a cantora aproveitou para compartilhar mais detalhes sobre o novo trabalho, sugerindo que a música também carrega uma crítica ao mercado atual: "Eu queria muito ressaltar essa coisa que hoje em dia, as pessoas não estão olhando para a qualidade da música e sim para os números que ela alcançou e para o marketing e quantas pessoas escutaram. Acaba que isso vai perdendo a coragem do artista de ser original, de arriscar."



Adicionalmente, Anitta explicou o conceito por trás da canção e do clipe: "Embora a Looking For Love (With Alok) mencione amor, não se refere a um relacionamento. Trata-se de uma busca constante por mais público, mais números, mais reconhecimento, e nós mesmos, sem nunca estarmos satisfeitos."



Ouça "Looking For Love (With Alok)", abaixo:



Fonte: Vagalume