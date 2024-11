Anitta e Alok vão tocar no Coachella Festival. Lady Gaga, Green Day e Post Malone são os headliners Brasileiros estão escalados para tocar nos dois sábados do badalado festival ao lado do trio de punk rock. Travis Scott é outra grande...

