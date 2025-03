Anitta lança música de seu documentário para a Netflix. Escute "Larissa" com letra e tradução Faixa cantada em espanhol traz diversas influências Vagalume|Do R7 14/03/2025 - 09h25 (Atualizado em 14/03/2025 - 09h25 ) twitter

Anitta divulgou uma música da trilha sonora de seu documentário para a Netflix, "Larissa: O Outro Lado de Anitta". Com o título "Larissa", a canção foi divulgada nesta quinta-feira (13), nas principais plataformas de streaming.



A faixa foi gravada com um grupo de colaboradores, capitaneado pelo produtor Caleb Colloway, que tem no currículo trabalhos com grandes nomes como Bad Bunny, Rauw Alejandro e Feid.



"Larissa" é uma música repleta de influências, com batidas que variam entre drum n' bass e reggaeton e uma leve melodia pop, guiada por um violão. A faixa toca nos créditos finais do documentário.



O clipe oficial ganhou cenas do filme, já disponível na Netflix.



Veja "Larissa", com a letra e a tradução, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"Larissa"



Compositores: Larissa de Macedo Machado, Caleb Calloway, Essa Gante, Daniel Sobrino



Uno, two, tres, four



Tiro indirectas (Ah-ah)

Tú te haces de loco (Hey)

Ni te das cuenta (Ah-ah)

Pero es tan obvio

Que me ves, que me miras

Hace rato vamo' de salida

Ya vi lo que querías

Y, por suerte, estamos en sintonía



Desperté contigo en este hotel

¿Cómo llegamos?

Ay, dime ¿cómo nos vamos?

Si quieres, quédate pa' poder entender

Cómo llegamos y lo bien que combinamos

(Oh yeah-yеah-yeah)



Quédate, quédate

Quе nos quedaron cosas por hacer

Así que quédate, quédate

Que nadie como yo te va a querer



En la disco, bailándote,

Con los Fendi chocándote

Se que mueres de gana' de estar besándome

Somos polos opuestos, pero apuesto

Por esto de los dos



Que tú y yo estemos aquí, eso no es casualidad

No es casualidad

Te veo en cinco minutos de la puerta de atrás

Y no decimo' na-na-na-na'



Desperté contigo en este hotel

¿Cómo llegamos?

Ay, dime ¿cómo nos vamos?

Si quieres, quédate pa' poder entender

Cómo llegamos y lo bien que combinamos

(Oh yeah-yeah-yeah)



Quédate, quédate

Que no quedaron cosas por hacer

Así que quédate, quédate

Que nadie como yo te va a querer

Quédate, quédate

Que no quedaron cosas por hacer

Así que quédate, quédate

Que nadie como yo te va a querer



"Larissa"



Um, dois, três, quatro



Eu dou indiretas (Ah-ah)

Você está agindo como um louco (Ei)

Você nem percebe (Ah-ah)

Mas é tão óbvio

Você me vê, você olha para mim.

Já faz um tempo que estamos de saída

Eu já vi o que você queria

E, felizmente, estamos em sintonia.



Acordei com você neste hotel

Como chegamos lá?

Ah, me diga, como vamos embora?

Se quiser, fique para poder entender

Como chegamos e como nos damos bem

(Oh yeah-yeah-yeah)



Fica, fica

O que ainda nos restava fazer?

Então fique, fique

Que ninguém te amará como eu



Na discoteca, dançando com você,

Com os Fendi esbarrando em você

Eu sei que você está morrendo de vontade de me beijar.

Somos polos opostos, mas aposto

Por isto que é nosso



Que você e eu estejamos aqui, não é coincidência

Não é coincidência

Vejo você em cinco minutos na porta dos fundos.

E não dizemos nada-na-na-na



Acordei com você neste hotel

Como chegamos aqui

Ah, me diga, como vamos embora?

Se quiser, fique para poder entender

Como chegamos e como nos damos bem

(Oh yeah-yeah-yeah)



Fica, fica

Que não faltarão coisas a fazer

Então fique, fique

Que ninguém te amará como eu

Fica, fica

Que não havia mais nada a fazer

Então fique, fique

Que ninguém te amará como eu



