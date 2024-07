Anitta se emociona e chora ao ver escola inaugurada na Angola com sua ajuda financeira

‌



A+

A-

Anitta se emocionou durante uma live no Instagram ao acompanhar a inauguração de uma escola na comunidade de Bengo, na Angola, África, neste domingo (14). A cantora, de 31 anos, contribuiu financeiramente para a construção da instituição por meio da ONG Zuzu for Africa, que é voltada para a infância e as crianças do continente.



A equipe da ONG fez um vídeo ao vivo para mostrar a escola e agradeceu a contribuição da artista, destacando a importância da ajuda para tornar o sonho realidade. Nas redes sociais, a organização reforçou sua gratidão a Anitta pelo envolvimento e pela ajuda à comunidade de Bengo.



A escola, que atenderá 40 crianças inicialmente, oferecerá duas refeições diárias e material escolar para os alunos. Anitta ficou impressionada com a rapidez da construção e agradeceu a todos os envolvidos, desejando continuar contribuindo para a causa.



A equipe da escola homenageou a cantora pintando uma pequena Anitta em uma sala, apelidada de "Clube da Anittinha". A cantora também presenciou as crianças aproveitando o parquinho da escola, equipado com gangorra e escorregador.



Um profissional da equipe da ONG destacou que nenhum dos alunos "brincou em um parquinho antes".



Veja o vídeo da inauguração da escola com a reação de Anitta:



Clique para ver no Vagalume



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume