Any Gabrielly lança o seu segundo single solo, "Waste Your Love". Veja o clipe com letra e tradução

Any Gabrielly divulgou, nesta sexta-feira (25), a sua nova música, "Waste Your Love". Este é o segundo single da carreira solo da artista brasileira, que integrou o fenômeno global Now United.



Ela já havia lançado o single de estreia, "Sweat", em agosto. Em 2023, ela oficializou a carreira solo assinando contrato com a Republic Records, mesma gravadora de grandes nomes da indústria, como Taylor Swift, The Weeknd e Ariana Grande.



Veja o clipe de "Waste Your Love", com a letra e a tradução, abaixo:



"Waste Your Love"



I ain't conceited, but I know

That you think I need it, when I don't

I don't want your advances, best you don't even start

Nothin' you say can change my mind



Side eye

Mixin' rum, rum with a lime, lime

Wanna take me home for the night, night?

No, I'm not available (Ooh-ooh)

Stop, stop

Why can't you connect all the do-dots?

I don't wanna be your on roster

Go and find somebody new



Don't wast your love (Ooh, na-na-na)

Don't wast your love (Ooh, na-na-na)

Yeah, I'm alone, but never lonely

Wanna meet me on the low-key, but I'm good right now

Save yourself heartbreak, spare yourself the heartachе

Don't waste your love



Don't feel no ways

Said what I said, I don't mean, no shadе

No, I'm not a game, I cannot be played

Okay? (Okay) , okay? (Okay)

Don't make me your obsession

Don't let it go too far

'Cause I ain't the one for your heart



Side eye

Mixin' rum, rum with a lime, lime

Wanna take me home for the night, night?

No, I'm not available (Ooh-ooh)

Stop, stop

Why can't you connect all the do-dots?

I don't wanna be your on roster

Go and find somebody new



Don't wast your love (Ooh, na-na-na)

Don't wast your love (Ooh, na-na-na)

Yeah, I'm alone, but never lonely

Wanna meet me on the low-key, but I'm good right now

Save yourself heartbreak, spare yourself the heartache

Don't waste your love (Don't waste your love)

(Ooh, na-na-na)



Your love, your love, your love (Don't waste your love)

Your love, your love (Ooh, na-na-na)

Your love, your love, your love

Your love, your love (Don't waste your love)

Your love, your love, your love (Don't waste your love)

Your love, your love

Don't waste your love (Ooh, na-na-na)

Don't waste your love



"Desperdice seu amor"



Não sou convencida, mas sei

Que você acha que eu preciso, quando eu não preciso

Não quero suas investidas, é melhor nem começar

Nada que você diga pode mudar minha mente



Olhar de lado

Misturando rum, rum com limão, limão

Quer me levar para casa esta noite?

Não, não estou disponível (Ooh-ooh)

Pare, pare

Por que você não consegue conectar todos os pontos?

Eu não quero ser mais uma na sua lista

Vá e encontre alguém novo



Não desperdice seu amor (Ooh, na-na-na)

Não desperdice seu amor (Ooh, na-na-na)

Sim, estou sozinha, mas nunca só

Quer me encontrar discretamente, mas estou bem agora

Evite ter um coração partido, poupe-se da mágoa

Não desperdice seu amor



Não sinto nada por você

Disse o que eu disse, não quero ofender

Não, eu não sou um jogo, não posso ser controlada

Ok? (Ok) , ok? (Ok)

Não faça de mim sua obsessão

Não deixe isso ir longe demais

Porque eu não sou a pessoa certa para o seu coração



Olhar de lado

Misturando rum, rum com limão, limão

Quer me levar para casa esta noite?

Não, não estou disponível (Ooh-ooh)

Pare, pare

Por que você não consegue conectar todos os pontos?

Eu não quero ser mais uma na sua lista

Vá e encontre alguém novo



Não desperdice seu amor (Ooh, na-na-na)

Não desperdice seu amor (Ooh, na-na-na)

Sim, estou sozinha, mas nunca só

Quer me encontrar discretamente, mas estou bem agora

Evite ter um coração partido, poupe-se da mágoa

Não desperdice seu amor (Não desperdice seu amor)

(Ooh, na-na-na)



Seu amor, seu amor, seu amor (Não desperdice seu amor)

Seu amor, seu amor (Ooh, na-na-na)

Seu amor, seu amor, seu amor

Seu amor, seu amor (Não desperdice seu amor)

Seu amor, seu amor, seu amor (Não desperdice seu amor)

Seu amor, seu amor

Não desperdice seu amor (Ooh, na-na-na)

Não desperdice seu amor



Fonte: Vagalume