Aos 73, Amado Batista marca casamento com miss 50 anos mais jovem Cerimônia ocorrerá em março Vagalume|Do R7 07/02/2025 - 17h06 (Atualizado em 07/02/2025 - 17h06 )

Crédito foto: Reprodução / Instagram



Um dos grandes nomes da música romântica brasileira, o cantor Amado Batista, de 73 anos, decidiu formalizar seu relacionamento com a Miss Universe Mato Grosso 2024, Calita Franciele Miranda, 50 anos mais nova que ele. O casamento está marcado para acontecer em uma das fazendas do artista em Goiás, no dia 15 de março.



O casal, que tornou público o relacionamento em dezembro passado, tem demonstrado muito carinho nas redes sociais. Nesta semana, por exemplo, a ex-Miss recebeu um buquê de rosas do cantor.



No programa The Noite com Danilo Gentili, Amado Batista compartilhou sobre seu compromisso: "A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é? E namorar quem você quer ou se ela quiser, também".



Anteriormente, o artista teve um relacionamento com Layza Felizardo, de 23 anos, que culminou em um processo judicial em abril do ano passado para o reconhecimento de união estável e dissolução do vínculo, além de acusações de violência doméstica.



Veja o post que Calita fez sobre o momento especial que ela e Amado Batista vivem abaixo:



Fonte: Vagalume