Aos 74 anos, Amado Batista se casa com jovem miss, de 23, em fazenda no MT. Veja registros! Casal formalizou união civilmente e depois religiosamente Vagalume|Do R7 16/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 16/03/2025 - 17h45 )

Crédito foto: Reprodução / Instagram



O renomado cantor de música romântica, Amado Batista, de 74 anos, celebrou sua união com Calita Franciele Miranda de Souza, de 23 anos, em uma cerimônia religiosa, no sábado (15). A jovem foi Miss Campinápolis em 2023 e destacou-se no Miss Mato Grosso 2024, sendo uma das favoritas ao título de Miss Universe Brasil.



Durante o evento, realizado em uma fazenda pertencente ao artista, Calita compartilhou imagens nas redes sociais, com um vestido de noiva ornamentado com renda, um véu longo e uma coroa. Já o cantor escolheu um terno azul-claro para a ocasião.



Antes disso, na sexta-feira (14), o casal já havia oficializado a união em uma cerimônia civil discreta. A união, marcada por uma diferença de mais de 50 anos de idade entre os dois, foi revelada ao público no final do ano passado. Nas redes sociais, a noiva, que é bióloga de profissão, também compartilhou momentos da celebração civil reservada.



Para a cerimônia religiosa, os detalhes do bolo de casamento, que contava com mais de quatro andares e decorado com flores brancas, também foram partilhados, destacando uma celebração caprichada.



O casal está junto publicamente desde o fim do ano passado.



Veja um vídeo do casamento a seguir:



Fonte: Vagalume