Após 12 anos, revista Spin volta a circular em edição impressa Edição de retorno tem, pela primeira vez, um artista country na capa: a cantora Lainey Wilson Vagalume|Do R7 03/09/2024 - 12h11 (Atualizado em 03/09/2024 - 12h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-