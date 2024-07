Após atraso, Nicki Minaj faz show de 45 minutos na Irlanda e, depois, cancela concerto na Romênia

‌



Crédito foto: Instagram @nickiminaj



Nicki Minaj frustrou os fãs que foram vê-la na cidade irlandesa de : Malahide, nos arredores de Dublin, no sábado (6). Debaixo de uma forte chuva, eles tiveram que esperar cerca de uma hora e meia a mais do que o esperado pelo início do show e viram uma performance de apenas 45 minutos da rapper, que não deu explicações para o atraso. A artista era a única atração do dia.



Igualmente frustrados estão os fãs romenos da artista que cancelou o show que faria ontem, 7, em Bucareste. Minaj alegou questões de segurança - um protesto estava marcado para acontecer na cidade. Ao que se consta, tratava-se de uma manifestação de ordem pacífica e sem intenção de gerar conflitos violentos.



A decisão levou alguns romenos a reclamarem nos perfis oficiais da rapper. "Nós merecíamos mais", disse um. "Você oendeu todo um país com a sua mensagem. A Romênia é uma nação pacífica e você poderia ter encontrado uma desculpa melhor para o cancelamento. Dê o fora da Romênia", disse outro, mais exaltado.



Fonte: Vagalume