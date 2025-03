Após vitória no BRIT Awards, Jade lança o novo single "FUFN". Ouça com a letra! Cantora, ex-Little Mix, conquistou seu primeiro prêmio solo e agora traz mais uma nova música aos fãs, escrita em parceria com RAYE... Vagalume|Do R7 14/03/2025 - 14h45 (Atualizado em 14/03/2025 - 14h45 ) twitter

Após conquistar o prêmio no BRIT Awards como "Melhor Artista Pop", a cantora Jade (ex-Little Mix) lançou sua nova faixa, "FUFN (Fuck You For Now)". A artista divulgou a música nesta sexta-feira (14), trazendo pop mais dramático, fruto de uma colaboração na composição com a cantora RAYE. [Foto: Reprodução Instagram]



Durante seu discurso ao vencer seu primeiro o BRIT Awards como artista solo, agradeceu aos fãs, equipe e também as suas antigas companheiras de grupo. "Minhas irmãs do Little Mix, eu amo vocês muito. Eu não teria este prêmio sem elas. Elas mudaram minha vida e sou muito grata."



Na letra do single "FUFN (Fuck You For Now)", Jade aborda as dificuldades dos relacionamentos amorosos e também os momentos de impulsividade durante as discussões, como ela canta no refrão:



"A gente sabe que não é um adeus, mas por hoje é

Amor, saia da minha frente agora

Não venha pedir para eu me acalmar

Eu te amo, mas hoje você me decepcionou (Decepcionou)

Sem mais palavras, só um "fod*-se" por enquanto"



Ouça o single com a letra e a tradução abaixo:



"FUFN (Fuck You For Now)"

(Ah)



You always think you know me best, you don't

I need you to listen, but you won't

Talkin' to you when you cut me off

Usually I'd brush this off

Something's stirrin' down inside my bones (Ah)

I smile and wave when we're at this event

Once we leave, I will not play pretend

You said things that you will regret

Once you see me lose my head

Hurt me now and all I see is red

You know you've pushed me to the edge



I'm gettin' out the car, I slam the door

We've done this shit before, I ain't doin' it tonight

Baby, back off out my face right now

Don't you tell me to calm down

No more words, just "fuck you" for now

I drank too much tonight, I'm cryin', I'm tired

We know it's not goodbye, but it is for tonight

Baby, back off out my face right now

Don't you tell me to calm down

Love you, but tonight you let me down (Down)

No more words, just "fuck you" for now



Hand on heart, I always put you first

(First, first, first)

Even when it's more than you deserve (You deserve)

I moved my world to fit you in (Ah, ah)

I let you leave, I let you back in (Ah, ah)

You had your go, now baby, it's my turn (Turn, turn)

Forgive me for the words I'm 'bout to say

(Say, say, say)

I'm about to hit you with the worst of me

I don't want your angry text

I don't want your sorry sex

I just want you out my fuckin' face

Don't tell me to chill out, not today



I'm gettin' out the car, I slam the door

We've done this shit before, I ain't doin' it tonight

Baby, back off out my face right now

Don't you tell me to calm down

No more words, just "fuck you" for now

I drank too much tonight, I'm cryin', I'm tired

We know it's not goodbye, but it is for tonight

Baby, back off out my face right now

Don't you tell me to calm down

Love you, but tonight you let me down (Down)

No more words, just "fuck you" for now



I pray tomorrow we'll be okay, we'll be okay

Ayy, ayy, price to pay

Pride comes first till you fall for me

Don't walk away, just walk away

Don't walk away, just walk away

Don't walk away, just walk away (Walk away)

Don't walk away



I'm gettin' out the car, I slam the door

We've done this shit before, I ain't doin' it tonight

Baby, back off out my face right now

Don't you tell me to calm down

No more words, just "fuck you" for now (Now)

I drank too much tonight, I'm cryin', I'm tired (Tired)

We know it's not goodbye, but it is for tonight

Baby, back off out my face right now

Don't you tell me to calm down

Love you, but tonight you let me down (Let me down)

No more words, just "fuck you" for now



No more words, just "fuck you" for now



"Fod*-se por enquanto"



(Ah)



Você sempre acha que me conhece melhor, mas não conhece

Eu preciso que você me escute, mas você não escuta

Falo com você e você me interrompe

Normalmente, eu deixaria isso pra lá

Mas tem algo mexendo aqui dentro de mim (Ah)

Eu sorrio e aceno quando estamos nesse evento

Mas, quando a gente sair, eu não vou fingir

Você disse coisas que vai se arrepender

Quando me ver perder a cabeça

Me machuque agora, eu só ficarei cheia de raiva

Você sabe que me levou até o limite



Eu saio do carro, bato a porta

A gente já passou por isso antes, mas hoje não vou passar

Amor, saia da minha frente agora

Não venha pedir para eu me acalmar

Sem mais palavras, só um "fod*-se" por enquanto

Bebi demais essa noite, tô chorando, tô cansada

A gente sabe que não é um adeus, mas por hoje é

Amor, saia da minha frente agora

Não venha pedir para eu me acalmar

Eu te amo, mas hoje você me decepcionou (Decepcionou)

Sem mais palavras, só um "fod*-se" por enquanto



Mão no coração, eu sempre coloco você em primeiro lugar

(Primeiro, primeiro, primeiro)

Mesmo quando é mais do que você merece (Que você merece)

Eu movi meu mundo para te encaixar (Ah, ah)

Eu deixei você sair, eu deixei você voltar (Ah, ah)

Você teve sua chance, agora, amor é minha vez (vez, vez)

Me perdoe pelas palavras que estou prestes a dizer

(dizer, dizer, dizer)

Estou prestes a te atingir com o pior de mim

Não quero sua mensagem irritada

Eu não quero seu sexo lamentável

Eu só quero você fora da minha frente

Não me diga para relaxar, hoje não



Eu saio do carro, bato a porta

A gente já passou por isso antes, mas hoje não vou passar

Amor, saia da minha frente agora

Não venha pedir para eu me acalmar

Sem mais palavras, só um "fod*-se" por enquanto

Bebi demais essa noite, tô chorando, tô cansada

A gente sabe que não é um adeus, mas por hoje é

Amor, saia da minha frente agora

Não venha pedir para eu me acalmar

Eu te amo, mas hoje você me decepcionou (Decepcionou)

Sem mais palavras, só um "fod*-se" por enquanto



Rezo para que amanhã fiquemos bem, fiquemos bem

Ah, ahh, é o preço a pagar

O orgulho vem primeiro até você se apaixonar por mim

Não desapareça, apenas vá embora

Não desapareça, apenas vá embora

Não desapareça, apenas vá embora (Vá embora)

Não desapareça



Eu saio do carro, bato a porta

A gente já passou por isso antes, mas hoje não vou passar

Amor, saia da minha frente agora

Não venha pedir para eu me acalmar

Sem mais palavras, só um "fod*-se" por enquanto

Bebi demais essa noite, tô chorando, tô cansada

A gente sabe que não é um adeus, mas por hoje é

Amor, saia da minha frente agora

Não venha pedir para eu me acalmar

Eu te amo, mas hoje você me decepcionou (Decepcionou)

Sem mais palavras, só um "fod*-se" por enquanto



Sem mais palavras, só um "fod*-se" por enquanto



Fonte: Vagalume